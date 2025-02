'Я відкритий для виборів': Зеленський відповів на закиди щодо 'нелегітимості'

Що сказав Зеленський:

В Україні неможливо провести вибори під час воєнного стану через низку юридичних і практичних причин. На попередніх виборах 73% громадян обрали президентом Володимира Зеленського. Про це президент України заявив в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

"Що стосується моєї легітимності, то мене обрали 73% населення країни. 73%. І ви знаєте, я завжди говорив, що я відкритий для будь-яких виборів. Так, під час війни не може бути жодних виборів. Необхідно змінити законодавство, конституцію тощо. Це великі труднощі. Але є і не юридичні, а дуже людські (труднощі - Гравред)", - сказав глава держави.

За його словами, через бойові дії та тимчасову окупацію територій, мільйони українців не зможуть взяти участь у виборах. Якщо зараз провести вибори, проголосувати не зможуть військові, люди на тимчасово окупованих територіях і за кордоном.

Водночас президент звернув увагу на те, що скасувати воєнний стан зараз неможливо, оскільки це вигідно Росії. Скасування воєнного стану призведе до того, що більшість військових залишить фронт і повернеться до своїх родин, що створить загрозу для безпеки України.

"Хто буде нас захищати? Які гарантії безпеки є в України? Чому Росія знову не прийде, щоб окупувати наші землі? Прийде! Без гарантій безпеки це неможливо, тому нам потрібні відповіді на ці запитання", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 24 січня лідер РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів для завершення війни в Україні, але зазначив, що діалог неможливий через рішення Ради національної безпеки України, яке забороняє переговори з Кремлем. Путін вважає, що західні союзники повинні змусити Зеленського зняти цю заборону.

У відповідь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що Путін намагається просувати переговори на нереальних умовах. За його словами, Путін хоче вирішувати долю Європи без її участі та обговорювати Україну без України.

Кремлівський диктатор також заявив, що президент Зеленський не має права укладати мирний договір через свою "нелегітимність". Путін цинічно стверджує, що переговори з Україною будуть визнані нелегітимними, якщо не скасувати указ Зеленського про заборону перемовин з РФ.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до перемовин з Володимиром Путіним, якщо це стане єдиним шляхом до миру для України. У інтерв'ю Пірсу Моргану він наголосив, що готовий сидіти за столом переговорів, якщо це дозволить зберегти життя людей.

Читайте також:

Хто такий Пірс Морган?

Пірс Стефан П'ю-Морган - англійський телеведучий, журналіст, письменник і медіа-персонаж. Свою кар'єру він почав 1988 року в таблоїді The Sun. У 1994 році, у віці 29 років, Руперт Мердок призначив його редактором News of the World, що зробило його наймолодшим редактором британської національної газети за більш ніж півстоліття.

Як телеведучий, Морган вів ток-шоу ITV "Історії життя Пірса Моргана" (2009-2020), ток-шоу "Пірс Морган у прямому ефірі" на CNN (2011-2014) і був співведучим програми "Сніданок" на ITV "Добрий ранок, Британія" (2015-2021). Також він був ведучим "TalkTV" (тепер відомого як Talk), ведучи програму "Piers Morgan Uncensored" з 2022 по 2024 рік, перш ніж перенести шоу на YouTube.