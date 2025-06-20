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Штрафи за посилки поштою: кому з українців прийдеться заплатити 40 000 гривень

Марія Николишин
20 червня 2025, 11:34
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Українці можуть отримати штраф мінімум 40 000 грн за нелегальну діяльність.
Штрафи за посилки поштою: кому з українців прийдеться заплатити 40 000 гривень
Штрафи за посилки Новою поштою та Укрпоштою / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

  • Поштові оператори змінили правила роботи з післяплатою
  • Податківці можуть відслідковувати регулярність транзакцій через пошту
  • За підозру в ухиленні від сплати податків українцям загрожують штрафи

Два найбільші поштові оператори України змінили правила роботи з післяплатою. Нові обмеження вплинуть на фізичних осіб, які регулярно продають товари онлайн, відправляючи посилки Новою поштою чи Укрпоштою. Про це розповіла практикуюча бухгалтерка та фінансова консультантка малого й середнього бізнесу Юлія Корнійчук в інтерв’ю Главкому.

Зазначається, що найчастіше продавці товарів надсилають посилки Новою поштою, використовуючи послугу післяплати на NovaPay. Ця платіжна система фіксує всі перекази, а контролюючий орган, тобто ДПС, бачить такі операції в режимі реального часу. Податківці можуть відслідковувати регулярність транзакцій і приходити до фізособи з вимогою надати пояснення.

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"Такими можуть вважатися чотири і більше переказів протягом місяця. Крім того, річний дохід фізособи понад 300 тис. грн та активна реклама також можуть стати підставою, аби податкова навіть ініціювала контрольну перевірку закупок", - наголосила експертка.

За її словами, згідно зі статтею 20.1.1 Податкового кодексу, контролюючому органу дозволяється запрошувати платників податків для роз’яснення ситуації, вимагати документи і довідки, проводити звірки з контрагентами тощо.

Варто зауважити, що надсилати посилки таким способом не заборонено. Але якщо податкова виявить регулярні фінансові надходження, то запідозрить громадянина в продажу товарів без офіційної реєстрації підприємницької діяльності. Це, своєю чергою, тягне за собою підозру в ухиленні від сплати податків. Українцям загрожують:

  • штраф мінімум 40 000 грн за нелегальну діяльність;
  • додаткове стягнення у розмірі 25% від отриманого доходу за умисне приховування прибутків;
  • штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат (40 000 грн у 2025 році) за ігнорування офіційного запиту податківців.

Пошта - останні новини України

Як повідомляв Главред, з 9 червня клієнти, які приходять в Укрпошту тільки за посилками, можуть отримувати їх без черги. Це рішення стало відповіддю компанії на відгуки клієнтів щодо черг, спричинених оплатою комунальних послуг.

Також для клієнтів Укрпошти запрацював сервіс швидкого повернення посилок, які не отримали адресати. Відправити посилку назад можна буде одразу під час оформлення.

Водночас, поштовий оператор Нова пошта оновив тарифи на міжнародну доставку. Тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

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Що таке Укрпошта?

Укрпошта - це підприємство поштового зв'язку, єдиним засновником і акціонером якого є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Підприємство забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку, перелік яких і відповідні тарифи затверджуються Національною комісією з питань регулювання зв'язку, а також має виключне право на видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу в Україні, пише Вікіпедія.

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