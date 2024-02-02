Новий механізм оповіщення: у Міноборони розповіли, як приходитимуть повістки

У новому законопроєкті, який Кабмін вніс до Верховної Ради, є норма про електронні повістки. У тому разі, якщо за проєкт проголосують, військовозобов'язаним українцям нададуть 60 днів на внесення даних до електронного кабінету. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Іларіон Павлюк в ефірі національного телемарафону.
Згідно зі словами спікера, цей сервіс може допомогти громадянам України менше відвідувати установи і не витрачати на це час. Тепер уточнювати дані можна буде у своєму кабінеті.
"Це набагато простіше, і це дасть змогу охопити більшу кількість людей і, відповідно, набагато якісніше долучати людей до війська", - каже спікер.відео дня
При цьому, важливо додати, що ТЦК і ЦНАПи продовжуватимуть роботу і відправлятимуть електронні повістки в ці кабінети.
"У цьому ж електронному кабінеті людина може отримати повідомлення про те, що вона має з'явитися в ТЦК і СП. Електронна повістка - це повідомлення, яке надходить в електронний кабінет. І взагалі, воно тільки цим відрізняється від звичайної повістки. Нічого іншого не змінюється, тобто всі норми, які діяли щодо термінів перебування на звичайній повістці, вони і тут застосовуються", - додав Іларіон Павлюк.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та багато іншого, включно з підставами для звільнення з військової служби.
Згідно з новим законопроектом, в Україні хочуть знизити призовний вік до 25-ти років; блокувати банківські рахунки, якщо військовозобов'язаний не прийде в ТЦК і СП після вручення повістки; дозволити засудженим йти на фронт і багато іншого.
Депутат Інна Совсун заявила, якщо буде необхідно, слід мобілізувати жінок, оскільки Конституція України передбачає участь усіх громадян у захисті державності. За її словами, це буде виправданим кроком, якщо ситуація вимагатиме мобілізації жінок і не буде альтернативних варіантів.
При цьому, важливо розуміти, що швидко закон не ухвалять через "суперечливі норми". Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.
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