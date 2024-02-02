ЗСУ захопили позиції росіян: полковник розкрив деталі 'гарячих' боїв під Бахмутом

Незважаючи на неправдиві заяви російських пропагандистів про захоплення Богданівки, Сили оборони утримують контроль над половиною цього населеного пункту.

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На Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення динамічна / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

На Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення залишається динамічною, деякі позиції переходять з рук в руки. Найгарячішими точками є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Про це повідомив полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ Сергій Сідорін в ефірі "Еспресо".

Полковник НГУ зазначив, що заяви російських ЗМІ про захоплення Богданівки є неправдивими. Українські військові утримують половину цього населеного пункту.

"Бахмутський напрямок і надалі залишається важким, ворог не полишає спроб проведення штурмових дій. Минулої доби відбулося 5 бойових зіткнень з противником. Найгарячішими точками на сьогодні є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Попри заяви російських ЗМІ щодо захоплення Богданівки, це не відповідає дійсності. Сили оборони України продовжують утримувати половину цього населеного пункту. Лінія бойового зіткнення динамічна, деякі позиції переходять протягом доби з рук у руки", - розповів Сідорін. відео дня

За його словами, біля Іванівського під час штурмових дій окупанти використовують техніку, щоб швидко наблизитися до позицій українських захисників та висадити свій десант. Проте завдяки дієвій роботі аеророзвідки такі спроби виявляються заздалегідь і ворог, зазнаючи втрат від вогневого ураження, відступає.

"Щодо населеного пункту Кліщіївка. Сили оборони України провели контрштурмові дії, захопивши декілька позицій, які противник зайняв раніше. Лінія бойового зіткнення проходить за 5-7 км від Часового Яру, тому ворог має можливість завдавати по місту вогневого ураження з артилерійських систем великого калібру, також за сприятливих погодних умовах застосовує авіацію, розвідувальні та ударні БПЛА", - додав полковник.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Нагадаємо, війська Росії на Бахмутському напрямку змінили тактику і перестали штурмувати українські позиції невеликими піхотними групами. Прес-офіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашников пояснив, що через промерзанням землі ворог може використовувати техніку.

Також російські окупаційні війська намагались провести наступальну операцію на Бахмутському напрямку, але Сили оборони України відбили спроби противника та завдали вогневого ураження в місцях його скупчення. Ворог відмовився від наступальних дій, але ситуація залишається складною.

Як повідомляв Главред, Збройним силам України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" заявив, що тактичні зусилля ворога не мають подальшого успіху, а ЗСУ намагаються вибити противника з позицій.

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