'Акуратніше говорити': Олена Зеленська оцінила ідею змушувати біженців їхати в Україну

Перша леді України Олена Зеленська висловилася про людей, які кажуть, що втомилися від війни, і про повернення українських біженців.

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"Давайте будемо акуратніше говорити про те, хто втомився, а хто не втомився" - Олена Зеленська / колаж Главред, фото УНІАН / коллаж Главред, фото УНИАН

У Латвії українська Перша леді Олена Зеленська висловилася про людей, які кажуть, що втомилися від війни, і відповіла в коментарі в коментарі Радіо Свобода, чи підтримує ідею про те, що українських біженців потрібно змушувати повертатися в Україну.

"Дуже складно чути, що хтось втомився, коли ти перебуваєш у країні, яка у війні. Це ганебно, насправді. Уявіть, друзі, як втомилися ми. Втомилися від війни, не перебуваючи в безпеці, знаючи, що кожного дня твоє життя може обірватися. Насправді це так. Тому що сьогодні вночі, наприклад, знову на Харківщині авіаційна бомба знищила лікарню в один момент. І так може бути в будь-якому населеному пункті України. Тому давайте будемо акуратніше говорити про те, хто втомився, а хто не втомився", - пояснила дружина президента.

Нагадаємо, ранінеш президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD висловив бажання, щоб гроші, які надаються різними країнами як соціальна допомога українським біженцям, були передані Україні для самостійного розподілу серед цих людей. На думку президента, такий підхід міг би додатково підтримати українську економіку.

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Як раніше повідомляв Главред, українські біженці у Чехії, Фінляндії та Норвегії можуть отримати до 5300 євро за дострокове повернення додому.

12 грудня в Ірландії було затверджено зменшення у п'ять разів щотижневої допомоги, яку надають українським біженцям.

Крісм того, у 2024 році у чотирьох європейських країнах почнуть зменшувати і припиняти надання допомоги українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

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