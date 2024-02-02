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Літаки РФ підірвали разом з окупантами: деталі удару по аеродрому Бельбек

Олексій Тесля
2 лютого 2024, 15:59
Окупанти самі визнають і публікують інформацію про ураження об'єктів у Криму, нагадав Юрій Ігнат.
Ігнатіусе.
Юрій Ігнат розповів про прильоти в Бельбеку / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, скріншот

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці удару по аеродрому Бельбек у захопленому РФ Криму.

Як повідомив він в ефірі телемарафону, Сили оборони України під час атаки уразили щонайменше три російські військові літаки та особовий склад ворога.

Представник Командування Повітряних сил каже, що найкраще підтвердження - це супутникові знімки, на яких показані місця ударів по окупантах.

відео дня

"Але ще краще підтвердження - це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було три літаки, потім особовий склад певний був знищений", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удар по аеродрому Бельбек

31 січня на території Криму прогриміла серія вибухів. У північній частині Севастополя біля аеродрому Бельбек почалася сильна пожежа.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук, зі свого боку, опублікував відео з аеродрому Бельбек, м'яко натякнувши, що Україна може бути причетна до атаки на військові об'єкти, захоплені росіянами, у Криму.

Під відео генерал-лейтенант подякував усім, хто долучився до "очищення Криму від російської присутності".

Російські пропагандисти скаржаться, що внаслідок ударів втрачено два Су-27 і один Су-30. З них один повністю знищений, бо ракета нібито влучила в нього, інший можуть відремонтувати. Також, за повідомленням російських пабліків, на аеродромі та біля нього загинули 12 окупантів, ще понад 10 поранено.

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ЗСУ Бельбек новини Криму війна Росії та України Юрій Ігнат
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