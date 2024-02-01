"Буде багато правок": у Раді сказали, коли ухвалять законопроект про мобілізацію

В Україні можуть ухвалити новий законопроект про мобілізацію. Однак швидко це не відбудеться через "суперечливі норми". Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє LIGA.net.
Він зазначив, що документ внесуть до сесійної зали після розгляду у профільному комітеті. Його можуть доопрацьовувати перед першим читанням у Раді або ухвалять у першому читанні якомога швидше, щоб після цього запустити процес і прибрати всі "суперечливі" норми до другого читання.
"Але процес ухвалення законопроєкту в цілому, мабуть, не буде швидким. Адже крім пропозицій комітету ми очікуємо також значної кількості правок від колег з парламенту", — сказав Чернєв.відео дня
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, 30 січня Кабінет міністрів передав до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію. Згідно з пояснювальною запискою, документ передбачає вдосконалення процедури військового обліку, зміни у призовному віці, надання відпустки військовослужбовцям, уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та багато іншого, включаючи підстави для звільнення з військової служби.
Відповідно до нового законопроекту, в Україні хочуть знизити призовний вік до 25-ти років; блокувати банківські рахунки, якщо військовозобов'язаний не прийде у ТЦК та СП після вручення повістки; дозволити засудженим йти на фронт та бугуто іншого.
Депутатка Інна Совсун заявила, якщо буде необхідно, слід мобілізувати жінок, оскільки Конституція України передбачає участь всіх громадян у захисті державності. За її словами, це буде виправданим кроком, якщо ситуація вимагатиме мобілізації жінок і не буде альтернативних варіантів.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець висловив позицію про неприпустимість деяких норм у законопроєкті про мобілізацію.
Інші новини:
- "Хороших рішень не залишилося": нардеп насторожив новим законом про мобілізацію
- Доведеться зачекати: в Раді розповіли, коли приймуть закон про мобілізацію
- РФ змінила порядок мобілізації: у британській розвідці розповіли, що відбувається