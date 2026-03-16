Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Новий козир Києва: як конфлікт на Близькому Сході зміцнив позиції України - Time

Анна Ярославська
16 березня 2026, 08:04
Український досвід боротьби з "Шахедами" став затребуваним на Близькому Сході.
Досвід України у боротьбі з дронами став ключовим на тлі атак Ірану

Головні тези:

  • Масові атаки Ірану різко підвищили світовий інтерес до українського досвіду боротьби з дронами
  • Українські фахівці розробили ефективні антидронові технології
  • Офіційно Вашингтон публічно применшує роль української допомоги у близькосхідному конфлікті

Війна в Ірані створила для України та президента Володимира Зеленського нові дипломатичні та економічні можливості. Це відбувається в той час, коли ситуація на фронті залишається складною, а США продовжують тиснути на Київ з метою укладення мирної угоди з Росією.

Як пише видання Time, ще близько року тому президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі різко критикував Володимира Зеленського, заявляючи, що у нього "немає козирів" у переговорах. Однак зараз становище українського лідера, ймовірно, стало вигіднішим.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Ситуація змінилася після загострення конфлікту на Близькому Сході. Масові атаки Ірану ракетами та ударними безпілотниками різко підвищили інтерес до українських технологій протидії дронам.

Навіть країни Перської затоки, що мають сучасні системи протиракетної оборони, такі як Patriot, стикаються з труднощами при відбитті масових атак іранських дронів типу "Шахед".

​Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Упродовж кількох років Росія, яка є союзником Ірану, активно застосовує такі безпілотники проти України. У відповідь українські фахівці розробили різні засоби боротьби з ними для захисту міст та інфраструктури. Цей досвід призвів до швидкого розвитку українських технологій протидії безпілотникам.

Україна також співпрацювала з американськими колегами щодо цих технологій. Результатом стало створення дронів Merops від американської оборонної компанії за підтримки екс-гендиректора Google Еріка Шмідта, які виготовили за рекомендаціями та порадами українських військових і експертів. Нещодавно США відправили на Близький Схід близько 10 тисяч саме цих дронів Merops, щоб протидіяти "Шахедам".

Видання зазначає, що США публічно применшують необхідність допомоги України у війні на Близькому Сході попри зростання міжнародного інтересу до українських технологій. Глава Білого дому Дональд Трамп нещодавно відкинув українську допомогу в одному з інтерв'ю, незважаючи на заяви українських чиновників про те, що США вивчали потенційну співпрацю щодо цієї антидронової технології.

Володимир Зеленський спростував ці дані в неділю, 15 березня, у коментарі CNN. Він зазначив, що українські установи вже отримали відповідні запити і відреагували на них.

Іран пригрозив Києву ударами — що відомо

Як писав Главред, голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що будь-яка допомога України Ізраїлю, включаючи безпілотники, робить українську територію "законною ціллю" для ракетних ударів Тегерана.

"Надаючи ізраїльському режиму підтримку за допомогою безпілотників, невдала Україна фактично втягнулася у війну і, згідно зі статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, перетворила всю свою територію на законну ціль для Ірану", – зазначив Азізі.

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму на адресу України, назвавши їх абсурдними. Він зазначив, що іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи Росії дрони та технології для агресії проти України.

"У цьому контексті абсурдно, коли представники цього режиму погрожують Україні і ще й посилаються на право на самооборону, закріплене в статті 51 Статуту ООН. Це все одно, що серійний вбивця виправдовував би свої злочини, посилаючись на кримінальний кодекс", – додав він.

Зазначимо також, що мирний процес між Україною та Росією за посередництва США зараз зайшов у глухий кут. Вашингтон зосередився на конфлікті з Іраном, що призвело до затримок у переговорах і постачаннях критично важливого озброєння для ЗСУ, пише Financial Times.

Інші новини:

Про джерело: Time

Time - американський щотижневий журнал та інформаційний портал. Штаб-квартира видання розташована в Нью-Йорку. Також у Time є підрозділи в Європі, Латинській Америці, Гонконзі та Австралії.

Тime є ядром WarnerMedia - найбільшого у світі холдингу в галузі ЗМІ та шоу-бізнесу.

Також журнал Time відомий тим, що в останньому грудневому номері називає "людину року". Номінація присуджується людям з 1927 року, а першим її удостоївся льотчик Чарльз Ліндберг, який став першим в історії, кому вдалося самотужки перелетіти Атлантику, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський дрони Дональд Трамп новини України та світу Атака на Іран
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти