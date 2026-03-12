Рус
Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

Марія Николишин
12 березня 2026, 11:26
Експерт наголосив, що зараз Трамп не створює підстав для того, щоб європейці йшли йому назустріч.
Чи може НАТО ввести в дію 5 статтю / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

  • Європа може допомогти США, якщо ситуація на Близькому Сході буде загострюватися
  • Для активації п'ятої статті НАТО потрібен дуже серйозний привід
  • Блокування Ормузької протоки може стати стимулом для Європи

Якщо ситуація на Близькому Сході буде загострюватися і затягуватися в часі, то європейські країни теоретично можуть в якийсь момент приєднатися до допомоги США. Про це в інтервʼю Главреду заявив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

За його словами, у цій ситуації все буде залежати від політичної волі самих європейських країн.

відео дня

"Для активації п'ятої статті НАТО потрібен дуже серйозний привід — як я вже говорив, наприклад, удар по території однієї з країн-членів або по її військових об'єктах. Без цього це буде скоріше питанням доброї волі або результатом двосторонніх домовленостей", - наголосив він.

Експерт зауважив, що поки що сам Дональд Трамп не створює підстав для того, щоб європейці активно йшли йому назустріч.

"Він (Трамп, - ред.) продовжує досить жорстко і навіть агресивно говорити з Європою, скоріше висуваючи вимоги, ніж намагаючись вести конструктивний діалог. Тому, з цієї точки зору, поки не буде серйозного приводу, п'яту статтю активувати не будуть", - каже Леонов.

Водночас, на його думку, якщо затягнеться проблема з блокуванням Ормузької протоки, в Європи можуть з'явитися додаткові стимули та інтереси для втручання.

"У такому випадку цілком можливо, що сформується певна міжнародна коаліція, і до розблокування протоки можуть приєднатися навіть арабські країни. Наприклад, я переконаний, що коли Дональд Трамп говорить про можливу наземну операцію, то мова навряд чи йде про окупацію всього Ірану. Мова йде, скоріше, про встановлення контролю над окремими об'єктами або регіонами. І перш за все це може бути контроль над узбережжям для розблокування Ормузької протоки", - додав він.

Експерт підсумував, що це могло б бути локальне завдання, під яке реально зібрати коаліцію з декількох країн.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Операція США в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, Румунія потенційно може стати учасником військового протистояння на Близькому Сході. Сполучені Штати звернулися до Бухареста з проханням розмістити додаткові сили і авіацію на одній з авіабаз на сході країни для подальшого можливого використання в операції проти Ірану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, який був обраний наступним верховним лідером Ірану, якщо той не буде готовий поступитися вимогам Америки.

Водночас радники Дональда Трампа рекомендують йому розробити стратегію виходу з конфлікту з Іраном. Це відбувається на тлі зростання цін на нафту і побоювань, що затяжна війна може мати негативні політичні наслідки.

Читайте також:

Про персону: Олександр Леонов

Олександр Леонов - виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Народився 18 березня 1971 року у с. Красносілля Олександрівського району Кіровоградської області. Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".

Працював у Національному інституті українсько-російських відносин (пізніше – Національний інститут проблем міжнародної безпеки) при Раді национальної безпеки і оборони України, Офісі лідера блоку "Наша Україна" Віктора Ющенка (2003-2005 рр.), Секретаріаті Президента України (заступник керівника служби), ГО "Центр розширення можливостей".

Автор низки наукових статей та досліджень на тему використання телебачення і Інтернету в інформаційних війнах, інформаційних спецопераціях і т.п.

Мобілізація в Україні: Рада готує нові жорсткі обмеження для ухилянтів та СЗЧ

12:11Україна

Кремль спробував зам'яти удар по заводу Кремній Ел: воєнкори РФ вибухнули реакцією - ISW

11:14Війна

"Історична помилка": Зеленський зробив резонансні заяви про поступки РФ, Орбана і Путіна

10:31Україна

Застосування 5 статті НАТО проти Ірану: відомо, що може підштовхнути Європу

11:26

