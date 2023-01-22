"Росіян готують до затяжної війни": у розвідці заявили про крах концепції так званої "СВО"

В ГУР підкреслили, що Росія наразі публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни.

У розвідці заявили, що Кремль готує росіян до довготривалої війни / сайт Кремля, УНІАН

Кремлівський диктатор Володимир Путін готує населення країни-агресорки Росії до життя у стані довготривалої війни проти України. Це означає визнання краху концепції так званої "спеціальної воєнної операції". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, для Росії і злочинного режиму Путіна затяжна війна – це все, що триває більше трьох днів, за які планувалось "взяти Київ, повалити законний уряд і підняти російську триколорну ганчірку".

"Росія справді сьогодні публічно вже дозріла до того, щоб готувати своє населення до життя у стані війни. Путін розуміє, що назад дороги немає і власне поки триває ця війна, тримається його режим і його оточення має можливість заробляти, відправляючи на забій своїх громадян. Це затяжна війна", - сказав представник ГУР.

Він також наголосив, що в України та всього вільного світу абсолютно інше завдання – якомога швидше зупинити цю кровопролитну війну. Юсов підкреслив, що зробити це можна шляхом перемоги України та відвоюванням наших території до міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік, притягненням злочинців до відповідальності, виплатою репарацій і реформацією РФ до стану, коли вона не буде нести загрозу всьому людству.

Нагадаємо, нещодавно представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що залежно від результатів запланованого РФ на весну і початок літа наступу, буде залежати результат війни.

"Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Якщо великий наступ Росії, запланований на цей час, провалиться, це стане крахом Росії і Путіна", - підкреслив він.

До слова, Головне управління розвідки Міноборони України не змінило своїх прогнозів щодо завершення війни. Бойові дії повинні завершитися в 2023 році перемогою ЗСУ.

"Ті оцінки, які давалися (українською розвідкою) залишаються незмінними. Є завдання і, незважаючи на їх складність, великою ціною українці звільняють власні території", - зазначив представник ГУР Андрій Юсов.

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