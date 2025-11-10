Новий наступ РФ: ексспівробітник СБУ назвав мету Кремля після Покровська

Є ймовірність, що Росія спробує розосередити сили і продовжити наступ, вважає Іван Ступак.

ЗСУ відбивають російський наступ / Колаж: Главред, фото: СВ ЗСУ, 56 ОМБр

Важливе із заяв Ступака:

Росія спробує розосередити сили і продовжити наступ

Під загрозою може опинитися Костянтинівка

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак прокоментував, що може стати новою ціллю російських окупантів після Покровська Донецької області.

"Є ймовірність, що Росія спробує розосередити сили і продовжити наступ у Дніпропетровській і Запорізькій областях, де російські війська не збавляють обертів, хоч і тиснуть там не так масовано, як під Покровськом", - наголосив він під час чату в Главреді.

Експерт вважає, що головне завдання українського командування - зрозуміти, де буде завдано основного удару, куди противник спрямує основні зусилля.

"Я думаю, що все-таки це буде Донецька область, щоб Росія змогла закрити її всю, заштрихувати і сказати: "Ми все звільнили", - говорить він.

Які міста стануть ціллю РФ після Покровська

Співрозмовник зазначає, що під загрозою може опинитися Костянтинівка Донецької області, що розташована поруч із Покровськом.

"Покровськ ще стоїть, тому що російським військам не вистачає ресурсів. Росія навіть забрала частину людей із Сумської області, з-під Костянтинівки і не тільки, щоб завдати потужного удару і зім'яти нарешті українську оборону", - пояснив він.

Ступак додав, що з "ймовірністю 95%" наступною метою російських військ стане Костянтинівка.

"Коли місто буде взято, найімовірніше, далі російські війська підуть на Краматорськ і Слов'янськ. Перш за все, це важливо з точки зору пропаганди, щоб можна було відзвітувати, що захоплена вся Донецька область, - резюмував він.

Ситуація в Покровську: дані військових

Один із командирів підрозділу в інтерв'ю CNN повідомив, що в Покровську тривають запеклі вуличні бої: "Ситуація вкрай важка - перестрілки й обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі. Ми практично оточені, але це вже стало для нас звичним".

Військовий із підрозділу безпілотників уточнив, що російські сили штурмують місто невеликими групами, причому настільки активно, що оператори дронів ледве встигають відстежувати їхні переміщення.

Бої за Покровськ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що окупанти РФ знизили натиск у Покровську. Найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українське військово-політичне керівництво ухвалило рішення максимально довго утримувати Покровсько-Мирноградську конгломерацію. У разі захоплення Покровська ворог отримає вигідні позиції для розміщення операторів БПЛА.

Як повідомляв Главред, старший сержант Рон (розвідка 42-ї бригади) повідомив, що на Покровському напрямку росіяни зосередили близько 170 тис. особового складу. Окупанти діють малими групами, намагаючись загнати місто в тактичне кільце.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

