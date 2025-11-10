Рус
Окупанти знизили натиск у Покровську і блокують логістику ЗСУ в Мирнограді - ISW

Віталій Кірсанов
10 листопада 2025, 09:02
Найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську, вважають в ISW.
Окупанти знизили натиск у Покровську
Окупанти знизили натиск у Покровську / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Нацполіція

Коротко:

  • Окупанти перебувають у більшості районів Покровська
  • Армія РФ перекриває українські логістичні шляхи в Мирноград

Темпи російського наступу в Покровську і навколо нього тимчасово знизилися, при цьому ворог продовжує блокувати логістичне забезпечення ЗСУ в Мирнограді. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, ISW не виявила жодних свідчень того, що російські сили здійснили додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада. Це узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що російські сили сповільнили темпи наземної активності в Покровському напрямку, щоб розширити логістику і перекинути підкріплення в південний район міста.

Джерело у військовій розвідці повідомило, що російські сили перебувають у більшості районів Покровська, але не можуть оточити місто. Ворог тільки проводить місії з проникнення в Покровськ із південної частини. Джерело також заявило, що росіяни перекидають мінометні розрахунки та додаткових операторів безпілотників до Покровська, щоб посилити заходи з контролю українських шляхів постачання.

Український військовослужбовець, який діє на Покровському напрямку, зазначив, що погана погода, як і раніше, впливає на операції українських безпілотників, як із перехоплення логістики, так і з нанесення ударів по російських групах проникнення. Він заявив, що українські сили, як і раніше, зберігають позиції по всьому Покровську, а російські сили утримують позиції тільки в певній частині Покровська.

Деякі російські воєнкори стверджували, що бої в Покровську не настільки інтенсивні, щоб Покровськ був "охоплений полум'ям", і зазначили, що кулеметний вогонь трапляється рідко.

"ISW продовжує оцінювати, що найближчими днями російські війська, ймовірно, збільшать темпи наземної активності в Покровську, розширюючи логістику і перекидаючи в місто особовий склад", - наголошується в аналізі.

Ситуація в Мирнограді

Тим часом російські війська успішно перекривають українські логістичні шляхи в Мирноград, пише ISW.

Так, джерело в розвідці попередило, що українські війська практично не мають логістичного забезпечення, оскільки російські війська контролюють або ведуть вогонь по всіх українських лініях постачання і підвезення боєприпасів. Він також заявив, що ЗСУ більше не можуть здійснювати логістику в Мирноград пішки через загрозу проникнення російських диверсійних груп, ударів безпілотників і мін.

Він також сказав, що російські війська встановлюють колючий дріт і будують укріплення в деяких районах Мирнограда, а також що російські мотоциклетні групи увійшли в північну частину міста.

"Російські війська, найімовірніше, продовжать спроби послабити здатність українських військ захищати Мирноград шляхом продовження проникнень і непрямої стрільби по українських позиціях і тилах", - пишуть в ISW.

Прогноз експерта: наступні кроки окупантів

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду поділився своєю оцінкою можливих дій російських загарбників у разі захоплення Покровська.

За його прогнозом, наступні кроки окупантів будуть логічно спрямовані не на великі міста на кшталт Павлограда чи Дніпра, а на сусідні населені пункти, як-от Добропілля та Дружківка. "Якщо їм вдасться окупувати Покровськ, який сенс розпорошувати ресурси на інші міста, коли стратегічно вигідніше рухатися на Добропілля і Дружківку", - зазначив Коваленко.

Ситуація в Покровську - останні новини

Як писав Главред, спікер Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук, що росіяни зосередили понад 150 тисяч особового складу в районі Покровсько-Мирноградської агромерації. Оборона цих двох міст триває.

Крім того, Битва за Покровськ наближається до вирішальної точки, а російський диктатор Володимир Путін має два сценарії в разі можливого захоплення міста. Про це йдеться в матеріалі DW.

Нагадаємо, що раніше військові повідомили, що Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення окупантів у Покровську. Українські бійці стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Читайте також:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

війна в Україні Покровськ новини України новини України та світу Інститут вивчення війни Фронт
