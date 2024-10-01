Новий генсек НАТО розкрив втрати армії РФ у війні з Україною

Станом на сьогодні ситуація на фронті залишається складною.

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Які втрати у Росії на війні / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Новий генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що ситуація на полі бою залишається складною. За незначні успіхи на окремих ділянках фронту ворог платить надто високу ціну. Кожного дня кількість ліквідованих сягає близько тисячі солдатів.

Про це заявив під час своєї першої пресконференції на новій посаді сьогодні, 1 жовтня. Він заявив, що з початку повномасштабної війни втрати Росії серед особового складу вбитими та пораненими становлять близько 500 тисяч.

"Безперечно Україна веде цю війну самооборони. Я абсолютно вражений тим, як багато робить Україна. Вони показали свою сміливість, свій творчий підхід, вони відсувають російські сили", - наголосив новий генсек Альянсу. відео дня

За його словами, станом на сьогодні ситуація на фронті залишається складною. З одного боку Збройні Сили України зайняли частину Курської області, але з іншого - російські загарбники досягнули певного прогресу на полі бою. Однак вони заплатили за це високу ціну.

"Цифри ми також маємо. Російські втрати - 1 тисяча вбитих чи поранених вояків на день. Це означає, що приблизно 500 тисяч було вбито чи поранено. Це суттєво важливо щодо продовження російської війни", - зауважив Рютте.

Посадовець також анонсував збільшення допомоги нашій державі "на мільярди". Так, вже у жовтні 2024 року західні лідери зустрінуться у форматі "Рамштайн", аби обговорити нагальні потреби Києва та скоординувати підтримку надалі.

Що відомо про НАТО / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відбувається на фронті

Нагадаємо, що у Генштабі повідомили, що ЗСУ вдарили по складу із іранськими ракетами. ​У ніч на 29 вересня українські Сили оборони завдали удару по арсеналу зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських військ біля селища Котлубань.

Олександр Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ. Головнокомандувач Збройних сил України відвідав найбільш "гарячі" напрямки східного фронту. На сьогодні це - Вугледарське, Курахівське та Покровське.

У ЗСУ прогнозують швидку втрату великого міста на Донеччині. Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що окупанти вже зайшли у Вугледар. У DeepState підтверджує, що російські окупанти сильно просунулись та вже увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

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