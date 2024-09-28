Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав найбільш "гарячі" напрямки східного фронту.
На сьогодні це - Вугледарське, Курахівське та Покровське, йдеться в повідомленні Генштабу в Telegram.
"У бойових бригадах східного фронту - Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки. Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту. Усі працюють напружено, у бойовому режимі. Головна мета - ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника", - сказано в повідомленні.
"Подяка кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу і результативність на полі бою", - підкреслюється в повідомленні.
Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
Пост головкому ЗСУ було проілюстровано фото спілкування Сирського з командирами і бійцями.
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