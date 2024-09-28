УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

Олексій Тесля
28 вересня 2024, 21:23
141
Головнокомандувач ЗСУ відвідав бойові бригади східного фронту.
Олександр Сирський
Олександр Сирський відвідав найбільш "гарячі" ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав найбільш "гарячі" напрямки східного фронту.

На сьогодні це - Вугледарське, Курахівське та Покровське, йдеться в повідомленні Генштабу в Telegram.

"У бойових бригадах східного фронту - Вугледарський, Курахівський, Покровський напрямки. Головнокомандувач Збройних Сил України перебуває на найгарячіших ділянках фронту. Усі працюють напружено, у бойовому режимі. Головна мета - ефективне ураження вогневих засобів, озброєння та живої сили противника", - сказано в повідомленні.

відео дня

"Подяка кожному солдату, сержанту та офіцеру за стійкість, відвагу і результативність на полі бою", - підкреслюється в повідомленні.

Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

Пост головкому ЗСУ було проілюстровано фото спілкування Сирського з командирами і бійцями.

Сирський
/ t.me/GeneralStaffZSU
Сирський
/ t.me/GeneralStaffZSU
Сирський
/ t.me/GeneralStaffZSU
Сирський
/ t.me/GeneralStaffZSU

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація в Запорізькій області буде загострюватися - спікер Сил оборони Півдня розкрив деталі боїв.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти просунулися на кордоні Запорізької та Донецької областей. Окупанти продовжували наземні атаки поблизу та на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки на заході Запорізької області.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару РФ на Запоріжжі є загиблі. Росіяни знову завдали удару по області, цього разу обстріляли Гуляйпільську громаду.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна на Донбасі Олександр Сырский війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

21:23 Україна
Дозвіл на удари по РФ і план перемоги України: в ОП зробили важливу заяву

Дозвіл на удари по РФ і план перемоги України: в ОП зробили важливу заяву

20:24 Україна
Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

19:36 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

4 найщасливіші знаки зодіаку жовтня: їхні мрії збуватимуться 29669

4 найщасливіші знаки зодіаку жовтня: їхні мрії збуватимуться

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні 25790

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні

Хто начальник: непроста загадка, яку зможуть розгадати одиниці 12462

Хто начальник: непроста загадка, яку зможуть розгадати одиниці

Залужний тане на очах : генерал поділився новиною з Британії і здивував видом 9873

Залужний "тане на очах": генерал поділився новиною з Британії і здивував видом

Останні новини

22:31

Скандал на Львівщині: главу навчального центру звинуватили в насильстві над дітьми

22:09

"Ядерний батіг - величезна загроза": експерт сказав, чи здатна РФ застосувати "ядерку"Відео

21:23

Сирський назвав "найгарячіші" напрямки на фронті та розкрив головну мету ЗСУ

20:26

На залізничному мосту в РФ пролунав потужний вибух: рух поїздів зупинили - ЗМІВідео

20:24

Дозвіл на удари по РФ і план перемоги України: в ОП зробили важливу заяву

Україну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозомУкраїну накриє різке похолодання: синоптик Птуха здивувала прогнозом
19:36

Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

19:30

Троянди зацвітуть пишно, як ніколи: що обов'язково потрібно зробити у жовтніВідео

19:24

Передача Україні ракет Taurus: у Берліні висловилися щодо ударів по РФ

19:07

Путін реально розглядає можливість ядерного удару, але є нюанс - Розумний

Реклама
18:38

В Україні воює 90​% військ Путіна: адмірал НАТО зробив заяву про війну з РФ

17:57

РФ атакує Харківщину бомбами та дронами: серед загиблих – суддя Верховного Суду

17:44

РФ стягнула до Вугледара 30 тисяч "штиків": експерт розкрив серйозну загрозу для містаФото

17:24

У НАТО відповіли на ядерний шантаж Путіна і назвали головний провал РФ

16:49

Головний стовп режиму Путіна: названо причину, чому його не можуть повалитиВідео

16:36

Вугледар затиснули з двох сторін: під містом зібрали 15 тисяч окупантів - Попович

16:26

Ізраїль обезголовив "Хезболлу": ліквідований лідер угруповання Насралла

16:14

У Путіна велика проблема: ЗСУ перерізали логістику ворога - адмірал НАТО

15:48

Змушували почуватися фекаліями: екс-співробітники Меган і Гаррі розповіли, як працювати із зірковою парою

15:31

У США зробили заяву про план перемоги України і вказали на важливий момент

15:31

Потрійний діагноз: популярна американська зірка розповіла про хвороби

Реклама
15:24

Готував операторів Shahed: під Москвою ГУР ліквідувало полковника РФ

15:17

"Відбиваємо не лише вулиці, а й населені пункти": яка ситуація під Покровськом

15:09

В США зволікають: Байден не дотримується обіцянки щодо України - WSJ

15:07

Відома українська співачка виходить заміж

14:46

В одній з найгарячіших точок фронту: Буданов не злякався відвідати позиції ГУР

14:24

В ЄС розкритикували підтримку Угорщини китайського "мирного плану" для України

14:21

Війська РФ готуються до штурмів в одній з областей: ЗСУ розкрили подробиці

14:09

Квадробери вже в Україні: хто ці люди в масках з хвостами та чи є небезпека

13:35

Правила перетину кордону з ЄС змінюються: чи доведеться платити українцям

13:33

Гороскоп на жовтень 2024: прогноз для Близнюків від Анжели ПерлВідео

13:05

У Росії з'явився такий собі "Пригожин-2": чи буде другий похід на МосквуВідео

12:45

Гороскоп на жовтень 2024 для Тельців: другий шанс, зміна статусу й очищенняВідео

12:24

Вже 8 загиблих: Зеленський розповів про наслідки ворожого удару по СумахФото

12:01

Вирішальний момент: Зеленський готується до переговорів - El País

11:54

"Поставили на кін все": на яку напрямі відбувається вирішальна битва - Братчук

11:32

Контрнаступ РФ провалився: для ворога на Курщині виникла нова загроза - Попович

11:30

Війська РФ просуваються на Донеччині та захопили місто: у США розкрили деталі

11:15

Гороскоп на жовтень 2024: Плутон змінить життя Овнів назавждиВідео

10:48

Залужний "тане на очах": генерал поділився новиною з Британії і здивував видом

10:09

Удар Росії по лікарні в Сумській області: опубліковані перші фото наслідківФото

Реклама
10:00

Можливі два сценарії завершення війни в Україні, але вони нікого не влаштують – Давид ШарпВідео

09:39

Сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: Овнам - сила, Скорпіонам - нові цілі, Дівам - стабільністьВідео

09:39

Китай, Бразилія, Туреччина: "друзі" Росії виступили з критикою погроз Путіна

09:13

Чим змити стару побілку зі стелі: дуже легкий, але робочий спосібВідео

09:08

РФ запустила по Україні 77 засобів: скільки цілей вдалось збити - Повітряні сили

08:37

Війська РФ двічі за ранок вдарили по Сумах: поцілили по медустанові та будинках, деталі

08:10

Почався цирк: як українські Трампісти намагаються відмазати кумираПогляд

08:00

Охопити українські позиції з двох флангів: де окупанти задумали підступну пастку

06:10

Зачем Путину Угледар?Погляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 8 секунд знайти корону в спальні

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти