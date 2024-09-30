"Залишилося кілька днів": у ЗСУ прогнозують швидку втрату великого міста

Російські окупанти вже зайшли у Вугледар та намагаються закріпитися.

https://glavred.net/ukraine/ostalos-neskolko-dney-v-vsu-prognoziruyut-skoruyu-poteryu-bolshogo-goroda-10601414.html Посилання скопійоване

Росіяни зайшли у Вугледар і намагаються окупувати його / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, скриншот из видео

Російські окупанти продовжують тиск на Вугледар. Вони вже зайшли у місто. Про це заявив молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Він стверджує, що ситуація у Вугледарі критична. Через декілька днів, за його прогнозом, Вугледар може опинитися в окупації.

"У Вугледарі краще не стає, сильний тиск (окупантів - ред.). Думаю місту залишилось пару днів, але справа зараз, на жаль, не в місті", - написав він. відео дня

Хто такий Станіслав Бунятов? Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення". У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

DeepState підтверджує, що російські окупанти сильно просунулись та вже увійшли у Вугледар із заходу та півдня.

"Сьогодні (окупанти - ред.) публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста (росіяни - ред.) вивісили свої ганчірки", - йдеться у повідомленні.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Що відомо про Вугледар / Інфографіка: Главред

Бої за Вугледар - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України можуть утримати контроль над Вугледаром у Донецькій області, якщо збережуть лінію постачання, що проходить на північ від міста, зазначив експерт BILD Юліан Рьопке.

Водночас за словами військового експерта Сергія Кузана, Росія зосередила близько 30 тисяч військових у районі Вугледара, намагаючись оточити місто з півдня та північного сходу.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська досягли околиць міста, але це навряд чи забезпечить їм значну оперативну перевагу для подальшого наступу на заході області.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред