Детонація триває досі: ЗСУ вдарили по складу із іранськими ракетами - Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, перед ударом по складу, на об'єкт прибув ешелон із іранськими ракетами.

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Напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

​У ніч на 29 вересня українські Сили оборони завдали удару по арсеналу зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських військ біля селища Котлубань у Волгоградській області Росії. Про це йдеться у повідомленні Генерального Штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, перед атакою на об'єкт прибув ешелон з іранськими ракетами.

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"Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що операцію успішно виконали підрозділи Сил безпілотних систем у координації з Силами спеціальних операцій, ГУР та СБУ.

"Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога. Далі буде...", - резюмували в Генштабі.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - що відомо про удари по складах на території РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, У Волгоградській області Росії було завдано удару по складу зброї, де, за ймовірними даними, могли зберігатися іранські балістичні ракети, про що повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО.

Також, удари по арсеналах у Торопці та Тихорецьку можуть призвести до перебоїв у забезпеченні російської армії. Про це заявили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

У ніч на 29 вересня під час атаки дронів, імовірно, був уражений військовий аеродром "Міллерово" в Ростовській області, що підтверджується супутниковими знімками та інформацією Telegram-каналу Astra.

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