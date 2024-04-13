УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

Юлія Закрепа
13 квітня 2024, 11:39
Розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від РФ.
'Нова масована атака по Україні': аналітики розкрили план Путіна
Росія застосовує нову тактику ударів по енергетиці України / колаж: Главред, фото: ДТЕК, ua.depositphotos.com

Аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що масовані удари російської окупаційної армії по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.

У звіті ISW американські аналітики згадали за заяву російського диктатора Володимира Путіна, що ударна кампанія Кремля проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення оборонної промисловості.

"Нещодавня російська ударна кампанія погіршує потужність України з виробництва електроенергії... Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі, оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги", - наголошують в ISW/

відео дня

Розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від РФ та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.

"ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги Україні на невизначений термін, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонний промисловий потенціал, але надання Заходом систем протиповітряної оборони та ракет для України має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетику, інфраструктуру та розвиток оборонної промисловості від російських ударів", - зазначають аналітики Інституту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

Зруйнувана Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області. ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні енергетика ракетний удар електроенергія
Реклама

Головне за день

Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

11:45 Україна
"Не як подарунок": Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

"Не як подарунок": Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

11:40 Україна
"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

11:39 Україна
Всі головні новини

Популярне

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал 28614

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповал

Цього від України не очікував ніхто 11863

Цього від України не очікував ніхто

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода 7601

Налетять шквали, грози і град: Україну накриває серйозна негода

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку 5349

Дивно, але геніально: чому в Німеччині не можна прогрівати машину навіть узимку

Останні новини

12:34

Помилка з шампунем: перукар розповіла, чому необхідно двічі мити голову

12:30

Кущі ломитимуться від плодів: як "обдурити" баклажан і створити йому індійський клімат

11:45

Штурмовики РФ заходять із півночі: ворог прорвався в Богданівку – Міноборони

11:40

"Не як подарунок": Трамп підтримав схвалення допомоги Україні, але з однією умовою

11:39

"Нова масована атака по Україні": аналітики розкрили план Путіна

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:34

"Обстановка на фронті суттєво загострилася": Сирський повідомив про важливі рішення

10:18

Багато хто припускається помилки: коли солити гречку під час варіння

09:59

На очільника Херсонської ОВА Прокудіна готували замах: у СБУ розкрили всі деталі

09:33

"Квітень і травень будуть вирішальними": генерал попередив про важкий період для України

Реклама
09:21

Гороскоп на завтра 14 квітня: Близнюкам - тривожний сон, Терезам - важкі часи

09:00

Для України можливі три варіанти завершення війни, Захід тестує реакцію РФ - Андрусів

08:59

Запеклі бої не припиняються: аналітики розкрили, що відбувається під Часовим Яром

08:35

Найнекорисніші для здоров'я: як ніколи не варто готувати яйця

08:31

Китай почав продавати Росії ще більше товарів для виробництва зброї проти України – АР

08:10

Чому світові лідери не згадали про знищення Трипільської ТЕСПогляд

08:00

Церковне свято 14 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучеників

07:39

Загарбники окупували Богданівку в Донецькій області – DeepState

07:10

Знайти дивні шкарпетки за 19 секунд зможуть одиниці: загадка для перевірки уважності

06:10

Цього від України не очікував ніхтоПогляд

04:15

Який напій впливає на сон навіть гірше, ніж кава: відповідь вразить

Реклама
03:53

Не так однозначно: ось що насправді означає слово "Wi-Fi" - правду знали одиниці

03:19

Потрібно знайти мушлю на морському дні за 20 секунд: головоломка на уважність

02:52

Що потрібно зробити 13 квітня, щоб бути завжди здоровим: важливі прикмети дня

02:00

Українка зняла яскравий кліп британській мегазірці Dua Lipa

01:24

Миші більше не будуть проблемою: як позбутись гризунів у домі

00:03

"Хезболла" атакувала Ізраїль десятками ракет: терористи мстяться за ГазуВідео

12 квітня, п'ятниця
23:54

Цих людей вже шукають: у поліції є дані про сотні тисяч "ухилянтів"

22:53

РФ проривається на 3 напрямках: експерт сказав, чому новий наступ відбудеться влітку

22:10

Україна веде переговори про дві батареї Patriot і одну Samp-T: Кулеба заінтригував заявою

21:42

Помер Роберто Каваллі

21:02

Фермери змушені знижувати ціни: в Україні стрімо дешевшає популярний овоч

20:33

Як правильно вирощувати огірки з насіння: хитрий фокус дасть стовідсотковий результатВідео

20:28

"Зберуть 400 тисяч окупантів до кінця року": Жданов сказав, чи може РФ скоро піти в наступ

19:58

Ініціатива за РФ, ЗСУ втомлюються: полковник Естонії назвав головну проблему України

19:34

Заливатиме грозовими дощами: в Україну найближчими днями увірветься негода

19:30

Як часто потрібно міняти зубну щітку: правило, яке повинен знати кожен

19:10

Як Захід втратив усе за 30 роківПогляд

18:42

Генштаб знайшов тисячі військових, які не були на фронті: у ЗСУ триває ротація

18:28

Як не угробити ваш телефон: хакер розкрив головні ознаки злому мобільногоВідео

18:19

РФ має 3 мети під час ударів по енергетиці України: експерт пояснив логіку ворога

Реклама
18:03

Сів і одразу вибух: у Москві підірвали машину колишнього співробітника СБУ ПрозороваВідео

17:52

"Маряться" війська Франції: Лукашенко зізнався, чому Білорусь не воює проти України

17:47

Легендарний західний рок-гурт випустив кліп, знятий в Україні

17:20

Родом із СРСР: з чого має складатись справжній зефір - секрет на етикетціВідео

17:03

Ціни б'ють рекорди: в Україні різко подорожчала популярна ягода-ласощі

16:49

Стало гірше: популярному голлівудському акторові можуть ампутувати ногу

16:40

Чи можуть в Україні бути блекаути: міністр енергетики зробив тривожну заяву

16:39

"Маємо знати, скільки людей можна мобілізувати": Міноборони про електронний кабінет

16:22

Чи можна їсти щодня борщ: несподівана відповідь просто вб'є наповалВідео

16:14

Вибух чуло все місто, почалась пожежа: росіяни скинули авіабомбу на СумиФото

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяНовини модиПоради від Андре Тана
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти