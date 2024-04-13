'Нова масована атака по Україні': аналітики розкрили план Путіна

Розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від РФ.

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Росія застосовує нову тактику ударів по енергетиці України / колаж: Главред, фото: ДТЕК, ua.depositphotos.com

Аналітики Інститут вивчення війни повідомили, що масовані удари російської окупаційної армії по українських енергетичних об’єктах спрямовані на погіршення українського оборонно-промислового потенціалу.

У звіті ISW американські аналітики згадали за заяву російського диктатора Володимира Путіна, що ударна кампанія Кремля проти українських енергетичних об’єктів частково спрямована на знищення оборонної промисловості.

"Нещодавня російська ударна кампанія погіршує потужність України з виробництва електроенергії... Путін, ймовірно, сподівається запобігти виходу української оборонної промисловості на рівень майже самозабезпечення в довгостроковій перспективі, оскільки потужна оборонна промисловість може поставити Україну в хорошу позицію для захисту від майбутньої російської агресії та значно зменшити залежність України від західної допомоги", - наголошують в ISW/ відео дня

Розвиток оборонно-промислової бази з часом може дозволити Україні підтримувати захист від РФ та довгострокові потреби національної безпеки за значного зменшення іноземної військової допомоги.

"ISW продовжує оцінювати, що США не потрібно буде надсилати великі пакети допомоги Україні на невизначений термін, якщо Україна зможе достатньо розширити свій оборонний промисловий потенціал, але надання Заходом систем протиповітряної оборони та ракет для України має вирішальне значення для здатності України захистити свою енергетику, інфраструктуру та розвиток оборонної промисловості від російських ударів", - зазначають аналітики Інституту.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69. Хоча ракета Х-69 відстає по характеристиках від гіперзвукового "Кинжалу", її використання виявилося ефективнішим під час удар по Трипільській ТЕС.

Зруйнувана Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області. ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

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