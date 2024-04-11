Зруйнувана Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області: чи будуть відключення світла

У разі потреби обмежень споживання електроенергії у компанії обіцяють повідомити заздалегідь.

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Росіяни знищити Трипільську ТЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: відео

Через Трипільську ТЕС енергетична система втратила серйозну частину потужності. ТЕС забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області. Поки що в "Укренерго" сподіваються, що обмеження споживання електроенергії вводити не доведеться.

"Втрата Трипільської ТЕС, як і будь-якого великого об'єкта генерації, позитивно не позначиться на енергобалансі країни. Це означає, що в пікові години доби у нас буде менше внутрішньої потужності для покриття споживання", - зазначили в "Укренерго".

Зараз працюють сонячні електростанції, в системі профіциту є невеликий експорт. На вечірній максимум - з 19.00 до 22.00 - можливий незначний дефіцит електроенергії.

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"Сонце сяде, внутрішньої потужності недостатньо, імпорту в необхідних обсягах немає. На українському ринку ціни нижчі, ніж на європейському. Відповідно доведеться брати аварійну допомогу, якщо сусіди зможуть нам її надати", - додали в компанії.

У разі потреби обмежень споживання у компанії обіцяють повідомити заздалегідь.

Удар РФ по ТЕС: що відомо

Нагадаємо, що РФ майже повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини. Внаслідок атаки окупантів були повністю знищені усі блоки і пошкоджене допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний – від значного до повного. Поки що не можна точно оцінити масштаб пошкоджень, необхідний для відновлення час.

У ДТЕК показали зсередини знищену ТЕС. Російські окупанти намагаються залишити Україну без електроенергії та завдають безжальних ударів по енергооб'єктах. У ДТЕК показали одну зі знищених ТЕС після російських атак 22 і 29 березня. Відео вже розлетілося в Мережі.

Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств.

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