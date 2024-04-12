Вночі РФ атакувала дронами енергетичну інфраструктуру: спалахнула пожежа

Дрони атакували Україну хвилями. Під прицілом РФ була енергетична інфраструктура різних регіонів України.

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Під прицілом РФ була енергетична інфраструктура / Колаж: Главред, фото: Сили оборони Півдня, facebook.com/dtekdnem

У ніч на 12 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну дронами та ракетами. Силам ППО вдалося знищити 16 ударних БПЛА.

Як повідомив у Telegram командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, противник атакував 17-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" з мису Чауда (Крим) і керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Донеччини.

"У результаті протиповітряного бою авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 16 ударних БпЛА типу "шахед" у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

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Сили ППО знищили 16 ударних дронів / t.me/ComAFUA

У Силах оборони Півдня уточнили, що дрони атакували Україну хвилями. Під прицілом РФ була енергетична інфраструктура різних регіонів України.

"Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони на півдні тривала близько 5 годин. У нашій операційній зоні збито 7 баражувальних снарядів: 4 у Дніпропетровській і по 1 - у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок падіння уламків збитого дрона на Криворіжжі на об'єкті енергетики спалахнула пожежа. Її вдалося локалізувати, пожежники продовжують роботу. Наслідки уточнюються. Люди не постраждали.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Атаки РФ на об'єкти енергетики в Україні

Російські окупанти в ніч на четвер і вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів і ракет. Вибухи прогриміли в низці областей.

Зокрема, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в чотирьох областях - у Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що енергетики вже працюють над усуненням наслідків російських ракетних ударів.

У ДТЕК заявили, що Росія атакувала дві теплоелектростанції.

Пізніше стало відомо, що окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС у Київській області. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств у прилеглих містах та забезпечувала Києву й області резервні потужності в разі аварійних ситуацій.

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