У Житомирі стартувала реєстрація терміналів Starlink: де та як можна пройти процедуру

Реєстрація терміналів стала обов’язковою після ухвалення Кабміном Постанови №115 від 1 лютого 2026 року.

Головне з новини:

У Житомирі стартувала реєстрація Starlink

Термінал потрібно внести до реєстру в "Дії"

Безоплатно виконати процедуру можна у ЦНАП

У Житомирі з 3 лютого 2026 року мешканці та підприємці можуть офіційно зареєструвати свої термінали Starlink у "Прозорому офісі" та міському ЦНАПі. Про запуск послуги повідомили в Житомирській міській раді.

Реєстрація стала обов’язковою після набуття чинності постанови Кабінету Міністрів №115, яка регламентує використання супутникових систем зв’язку під час воєнного стану. Документ спрямований на підвищення безпеки та контроль за обладнанням, що забезпечує критичний зв’язок, пише Житомир.info.

Як працює нова процедура

Приватні особи та ФОП можуть подати заявку безпосередньо у ЦНАПі.

Юридичні особи вносять свої термінали до реєстру самостійно через портал "Дія" з використанням електронного підпису.

Послуга є безкоштовною та доступна незалежно від місця реєстрації громадянина.

Адміністратор ЦНАПу вносить дані до "Дії", а сама процедура займає кілька хвилин. Після верифікації користувач може надалі працювати зі Starlink без обмежень.

Важливі умови

У ЦНАПі наголошують:

власник має подати повідомлення особисто;

одна фізична особа або ФОП може зареєструвати не більше трьох терміналів;

якщо термінал один - достатньо документів;

якщо їх кілька - потрібно принести обладнання із собою.

Фахівці радять не відкладати реєстрацію, адже вона є обов’язковою для подальшого користування системою в Україні.

Що потрібно підготувати

Для подання заявки необхідні:

KIТ-номер (серійний номер комплекту);

UTID або Dish ID термінала;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink;

паспорт та РНОКПП.

Після цього слід звернутися до одного з підрозділів "Прозорого офісу" - на площі Польовій, 8 або на вулиці Михайлівській, 4.

Для консультацій працюють телефони: (0412) 47-06-15, +38 (067) 411 60 20.

Обмеження щодо Starlink в Україні та верифікація власників - останні новини

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що частину терміналів Starlink буде відключено в рамках протидії застосування цієї технології російськими окупантами для ударів по регіонах України.

1 лютого глава SpaceX Ілон Маск заявив, що заходи компанії щодо припинення несанкціонованого використання системи Starlink Росією вже дали помітний результат.

Напередодні стало відомо, що SpaceX почала обмежувати можливості застосування терміналів Starlink російською стороною для ударів безпілотниками по Україні на прохання Міністерства оборони України. Про це повідомив радник очільника відомства з технологічних питань Сергій Бескрестнов.

