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Росіяни тримали ці позиції з 2016 року: ЗСУ почали наступ на Горлівку - Світан

Юрій Берендій
17 листопада 2023, 21:01
За словами експерта, ЗСУ вдалось просунутись на Горлівському напрямку і зайняти позиції, які росіяни утримували ще з 2016 року.
Росіяни тримали ці позиції з 2016 року: ЗСУ почали наступ на Горлівку - Світан
ЗСУ захопили позиції росіян під Горлівкою / Колаж Главред, фото: Володимир Зеленський Telegram-канал, Генштаб ЗСу

На східному фронті українські війська розпочали рух в напрямку Горлівки та вдало взяли позиції ворога, які той утримував з 2016 року – неподалік від Південного і Шумів. Про це в ефірі 24 каналу повідомив полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

Військовий аналітик вважає, що цей рух може бути не лише оперативним рейдом. На його думку мова може йти про серйозне просуванням з подальшим утриманням позицій. Крім того, бійці будуть здатні виконувати завдання навіть у холодний період, незважаючи на опади.

У разі успішного захоплення Горлівки взимку, відкриється можливість для руху на Макіївку та Єнакієве. Експерт також зазначає, що й логістика в окупованій Росією Горлівці ускладнить життя ворога, адже провізію потрібно буде доставляти з низу на висоту.

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"Однак все залежатиме від кількості сил та засобів, а особливо техніки на цьому напрямку", – наголосив Світан.

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан також резюмує, що активні бойові дії на Горлівському напрямку можуть змусити російське командування перекидати туди резервні підрозділи, які задіяні в спробах наступу на Авдіївку.

Наступ на Авдіївку

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у естонській розвідці дійшли до висновку, що Росія не буде розпочнати вуличні бої в Авдіївці. За їх повідомленням, мета росіян полягає в оточенні міста.

Речник пресцентру Збройних сил таврійського напрямку Олександр Штупун вказав, що російські окупанти зменшили інтенсивність дій авіації в районі Авдіївки. Однак ситуація залишається вкрай напруженою.

За інформацією журналістів німецького видання Bild, російські війська перерізали залізницю, яка веде до Авдіївки. Окупанти просунулися до населеного пункту Степове та заблокували залізничну гілку, що з півночі веде до міста.

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війна в Україні Горловка контрнаступ ЗСУ
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