"Іде 3-я хвиля штурмів": окупанти збираються кинути на Авдіївку важку техніку

Загарбники чекають покращення погоди, щоб відправити на штурм міста важку техніку.

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Окупанти збираються кинути на Авдіївку важку техніку/ колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада сил тероборони ЗСУ, Instagram libcos

Російські окупанти чекають кращих погодних умов, щоб відправити у штурм на Авдіївку важку техніку.

Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону. Він зазначив, що найскладнішими напрямками зараз залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

"Зараз йде вже третя хвиля їх штурмових дій. Звичайно, що (вони, – ред.) відрізняються. Перша хвиля – це вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля – вони зрозуміли, що так не можна... Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з декількох напрямків. Третя хвиля – це здебільшого застосування піхоти... Я так розумію, що зараз намагаються тримати до кращих сприятливих погодних умов і будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки", – вважає Барабаш. відео дня

Також він розповів, що російські окупанти під час третьої хвилі штурмів відкрили ще два напрямки для атак – це промзона Авдіївки та з боку Донецька через Спартак. Такі дії загарбників відтягують увагу українських воїнів.

Барабаш зазначив, що окупанти атакують Авдіївський коксохім і вдень, і вночі. На тому напрямку дуже гаряче, загарбники "лізуть майже постійно". За словами голови Авдіївської МВА, для окупантів Авдіївський коксохім має певне "сакральне" значення, як "Азовсталь" у Маріуполі.

Ситуація біля Авдіївки

Раніше у ЗСУ спростували чутки про просування РФ на територію Авдіївського коксохіму. Російські окупанти щодня штурмують Авдіївку та безуспішно намагаються потрапити на територію Авдіївського коксохімічного заводу.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначав, що РФ змінила тактику біля Авдіївки через величезні втрати. Окупанти змушені діяти малими штурмовими групами та уникати скупчень техніки, тому що українські воїни у величезних кількостях знищують сили й засоби ворога.

Офіцер "Легіону Свободи" Максим Морозов зазначав, що росіяни можуть почати штурм Авдіївки. Промзона може стати так званою "сірою зоною", а окупанти можуть почати вуличні бої вже в самому місті. Офіцер спрогнозував розвиток подій в районі Авдіївки.

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