Окупанти просунулися в декількох місцях біля Авдіївки - ISW

Під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака.

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Ворог просунувся в декількох місцях біля Авдіївки / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У суботу, 3 грудня, російські окупанти провели наступальні операції поблизу Авдіївки. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляють аналітики ISW, російські війська просунулися на захід від залізниці на північ від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки).

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Російські військові блогери стверджували 2 і 3 грудня, що російські сили просунулися на південь і південний схід від Степового, а деякі з них стверджували, що російські війська просунулися на 300 метрів поблизу населеного пункту.

Також вони стверджували 2 і 3 грудня, що російські війська просунулися на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки) і на захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки) на північному фланзі Авдіївки, а також на південному фланзі в районі Первомайського та Північного (6 км на захід від Авдіївки).

Карти боїв на Донбасі / understandingwar.org

Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) і Новокалинового; на південь від Тоненького (5 км на захід від Авдіївки); поблизу Степового, Авдіївки, Північного, Первомайського.

3 грудня російські джерела стверджували, що російські сили також атакували на північному фланзі з боку Кам'янки (5 км на північний схід від Авдіївки) і на південному фланзі поблизу промислової зони на південний захід від Авдіївки.

Карти боїв на Донбасі / understandingwar.org

Глава Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш 3 грудня заявив, що під час третьої хвилі штурму Авдіївки російські війська відкрили два додаткових напрямки наступу на промзону на південний схід від Авдіївки та зі Спартака (4 км на південь від Авдіївки), щоб відволікати українські сили.

Ситуація в Авдіївці - останні новини

Російська окупаційна армія продовжує свій наступ на Авдіївку в Донецькій області попри значні втрати, яких загарбники зазнали у важких боях. Водночас у Сил оборони України є план, як протидіяти окупантам на цьому напрямку, але цей план вдається реалізовувати ціною важких зусиль. Про це розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Окупаційні війська агресора Росії прагнуть до захоплення коксохімічного заводу в Авдіївці, без якого місто взяти дуже складно. Ворог систематично зазнає втрат, ЗСУ потребують дронів. Обстановка на Авдіївському напрямку стабільно важка. Про це заявив начальник служби зі зв'язків з громадськістю 47-ї бригади Дмитро Лазуткін.

Російські окупанти чекають кращих погодних умов, щоб відправити в штурм на Авдіївку важку техніку. Про це розповів 3 грудня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що найскладнішими напрямками зараз залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони.

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