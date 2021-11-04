Недовіра до вакцин спричинила смертоносний COVID-спалах в Україні - AFP

Укранці відмовляються робити щеплення навіть після того, як опиняються в лікарнях / facebook.com/moz.ukr

Україна - одна з найбідніших країн Європи і постраждала від величезного зростання кількості випадків інфікування заразнішим штамом коронавірусу Дельта. При цьому попри рекордну захворюваність і смертність, менше 20% населення України повністю вакциновані від COVID-19.

В українців є доступ до трьох вакцин - AstraZeneca, Pfizer і CoronaVac. В одному лише Києві розташовані близько 180 центрів вакцинації, зокрема в торговельних центрах і на головному вокзалі. Але досі лише 7,6 мільйона людей в Україні були повністю вакциновані попри рішучий тиск уряду і обмеження по відношенню до нещеплених, пише французьке інформагентство AFP.

"Деякі українці навіть вважають за краще платити за підроблені довідки, а поліція порушила сотні проваджень за підробленими документами про вакцинацію", - йдеться у повідомленні.

Багато хто бачить причину скептицизму українців з приводу вакцинації від коронавірусу в дезінформації з Мережі. Видання наводить як приклад історію пацієнта зі столичної лікарні № 4, будівельника Сергія Царика. Чоловік каже, що не планує робити щеплення навіть після того, як заразився коронавірусом і потребує лікування.

"Я не довіряю цим вакцинам, вони були розроблені занадто швидко", - сказав чоловік, сидячи на лікарняному ліжку.

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При цьому завідувачка лікувальним відділенням четвертої лікарні Галина Литовальцева заявила про відсутність "довіри до вакцин, до лікарів і до медицини".

Старша медсестра четвертої лікарні Наталія Етніс зазначила, що потрібно зробити більше, щоби показати безпеку і ефективність вакцин, зруйнувати міфи навколо них.

"Нам потрібно надати більше інформації про вакцини", - сказала жінка і сказала, що хотіла б вакцинувати двох своїх дітей, "щоби вони не жили в постійному страху".

Тетяна Мостепан - директорка Київської міської клінічної лікарні №4, в якій 455 COVID-ліжок заповнені на 70% - додала, що серед госпіталізованих вакциновано "всього 3-4%". За її словами, причина відмови від вакцинації – недовіра до держави.

Мостепан розповіла, що в 2020 році в лікарні використовували від 4 до 5 тонн кисню на день, а сьогодні — до 7 тонн на день.

"Коронавірусу можна запобігти, так чому б не запобігти йому, замість того, щоби вислуховувати всяку нісенітницю?"- поставила риторичне запитання медик.

Коронавірус в Україні

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

Станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. Летальних випадків було 720.

Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.

З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнулися вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.

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