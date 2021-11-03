Три області України на порозі "червоної" зони: кого чекають обмеження

Перелік "червоної" зони незабаром можуть поповнити ще деякі області.
В Україні є ймовірність розширення "червоної" зони карантину. На сьогоднішній день мова йде про три регіони.
Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, додавши, що вже в 16 регіонах діє жорсткий карантин.
"У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільська області", - сказав Ляшко.
При цьому про те, коли можуть ввести обмеження в цих областях, поки невідомо.
читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихідНагадаємо, коронавірус в Києві станом на ранок середи, 3 листопада, вбив за добу рекордну кількість пацієнтів за весь час епідемії COVID-19 у місті. Жертвами хвороби стали 69 осіб. Антирекорд столиця встановлює вже другий день поспіль.
За минулі 24 години в столиці виявили 2024 нових випадки коронавірусу. При цьому, одужали 1110 осіб.
Активних хворих у Києві - 25 489 осіб. Всього померли від раку - 19 6337 осіб.
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