Коронавірус 3 листопада: за добу в Україні померли 720 пацієнтів

Найбільше випадків коронавірусу виявили в Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. Всього - понад 23 тисячі нових хворих.
Станом на ранок середи, 3 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 23 393 жителів країни. Зокрема захворіли 1406 дітей і 421 медпрацівник.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 935 осіб; летальних випадків - 720; одужали - 11 937 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Києві (2024), Дніпропетровській (1935), Одеській (1858), Запорізькій (1558) та Харківській (1374) областях.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 2024 випадки;
- Вінницька область - 633 випадки;
- Волинська область - 679 випадків;
- Дніпропетровська область - 1935 випадків;
- Донецька область - 1077 випадків;
- Житомирська область - 660 випадків;
- Закарпатська область - 330 випадків;
- Запорізька область - 1558 випадків;
- Івано-Франківська область - 486 випадків;
- Київська область - 934 випадки;
- Кіровоградська область - 119 випадків;
- Луганська область - 569 випадків;
- Львівська область - 1178 випадків;
- Миколаївська область - 725 випадків;
- Одеська область - 1858 випадків;
- Полтавська область - 1127 випадків;
- Рівненська область - 975 випадків;
- Сумська область – 1156 випадків;
- Тернопільська область - 623 випадки;
- Харківська область - 1374 випадки;
- Херсонська область - 600 випадків;
- Хмельницька область - 1084 випадки;
- Черкаська область - 882 випадки;
- Чернівецька область - 543 випадки;
- Чернігівська область - 264 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 2 979 086 осіб;
- одужали - 2 466 674 людини;
- летальних випадків - 69 447;
- проведено ПЛР-тестів - 14 586 038.
Коронавірус в Україні
Станом на ранок вівторка, 2 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 19 455 жителів країни, всього з початку епідемії - 2 955 693. Летальних випадків - 700, всього - 68 727.
Коронавірус в Києві станом на ранок вівторка, 2 листопада, вбив за добу 60 пацієнтів - такої кількості померлих не було за весь час пандемії. З початку епідемії в Києві померли 6 268 осіб.
Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще впродовж двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида.
З 1 листопада Київ офіційно перейшов до червоної зони карантину. У столиці почали діяти суворі обмеження, але торкнуться вони лише невакцинованих від коронавірусу громадян.
Червона зона в Києві може діяти впродовж місяця. Ситуація залежатиме від рівня захворюваності на COVID-19. Якщо впродовж 2-3 тижнів зафіксують менше хворих і госпіталізацій, місцева влада запропонує вивести столицю з жорсткого карантину. Піку захворюваності на даний момент ще не було, заявив київський міський голова Віталій Кличко.
У Польщі стартували випробування української вакцини від коронавірусу - зараз препарат випробовують на звичайних мишах в інституті в Гданську.
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