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Сертифікат або робота: в Україні звільнили трьох лікарів за підробку документів про вакцинацію

3 листопада 2021, 19:10

МОЗ за допомогою електронних систем може відстежувати інформацію про використання вакцини та кількість щеплень на рівні кожного закладу охорони здоров'я.

COVID-сертифікат
За підроблений covid-сертифікат лікар позбавляється роботи / Reuters

В Україні за підробку документів про вакцинацію проти коронавірусу вже звільнено трьох лікарів.

Як повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич під час засідання Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, інформацію про подібні правопорушення силові структури черпають із соцмереж.

"МОЗ звернулося до місцевої влади з проханням звільнити керівників закладів охорони здоров'я, в ті установи, де ведеться кримінальне провадження. Зараз у нас є зворотній зв'язок і наступна статистика: три лікарі звільнені, ще трьом лікарям оголошені догани, в шести регіонах ведеться офіційне розслідування", - зазначила Карчевич.

читайте також"Снігова куля відступає": Ляшко розповів про ситуацію з коронавірусом в УкраїніЗа словами заступника міністра на сьогоднішній день, як показав моніторинг МОЗ, в соціальних мережах і громадських місцях виявлено 210 тисяч повідомлень про купівлю-продаж документів про вакцинацію проти коронавірусу.

Вся ця інформація передана поліції.

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читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуБільше того, чиновник підкреслила, що МОЗ за допомогою електронних систем може відстежувати інформацію про використання вакцини та кількість щеплень на рівні кожного закладу охорони здоров'я.

Нагадаємо, за використання підроблених документів про вакцинацію тепер штрафуватимуть від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеження волі строком до двох років.

За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики отримуватимуть штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

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