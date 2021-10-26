В Україні третя хвиля коронавірусу побила рекорди історичного максимуму континенту / УНІАН

В Україні третя хвиля COVID-19 перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії, заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

"В Україні третя хвиля і вона є найбільшою зараз. Вже не тільки побила свої власні рекорди, побила рекорди історичного максимуму континенту (за кількістю нових випадків COVID-19 - ред.). Україна вже перевершила континентальні максимуми за всю історію пандемії", – підкреслив Ганіченко.

Водночас, за словами експерта, ситуація в Україні не найгірша, інші країни показували і набагато вищі показники, ніж є зараз в країні.

Зазначимо, згідно з даними на ранок вівторка, 26 жовтня, коронавірус в Україні діагностували у 19 120 осіб. З них 1214 дітей та 338 медичних працівників. Загинули 734 людини, що стало новим антирекордом смертності від коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін попереджав про те, що держава прогнозує пік захворюваності на коронавірус в Україні наприкінці жовтня і до середини листопада. Спад очікується до кінця поточного року і в першому кварталі 2022 року.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив, що пік захворюваності на COVID-19 у країні, який раніше прогнозували на листопад, може трапитися раніше. Імовірно, ситуація стабілізується не раніше січня наступного року.

Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, за яких умов в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Це може статися за умови переходу всіх регіонів до "червоної" зони карантину.