У МОЗ розповіли, коли чекати спаду пандемії коронавірусу

Коронавірус буде бушувати ще 2 тижні / Getty

Україна перебуватиме на піку захворювання на коронавірус ще протягом двох тижнів. Про це в понеділок, 1 листопада, заявив перший заступник голови МОЗ Олександр Комарида, пише Укрінформ.

"З приводу прогнозу. Зараз виходимо на пік, після чого зазвичай буде спад, і ми це очікуємо. Найближчий тиждень-два, думаю, буде ще спостерігатися така ситуація", - акцентував він.

Також він відповів на питання з приводу щорічної вакцинації.

Чиновник відповів, що поки ніхто не може передбачити, як поводитиме себе вірус надалі, але в будь-якому випадку Україна планує забезпечити постачання вакцин від COVID-19 на наступні два роки.

читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихід"Поки точно ніхто не скаже, як себе буде вести вірус і чи буде вакцинація щорічною, чи ні. Це буде залежати від епідеміологічної ситуації по всьому світу. Україна планує забезпечувати централізовано і безкоштовно вакциною громадян як мінімум на найближчі два роки", - додав Комарида.

Нагадаємо, загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.

Також в Україні, за словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.