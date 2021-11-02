До 3-х років в'язниці: в Україні посилили покарання за підробку COVID-сертифікатів

Перевірка COVID-документів / УНІАН

Штрафи за підробку COVID-документів суттєво підвищили.

Так, за використання підроблених документів про вакцинацію тепер будуть штрафувати від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень або обмеження волі строком до двох років.

За внесення неправдивих відомостей про проведення вакцинації медики можуть отримати штраф у розмірі від 34 тисяч гривень до 68 тисяч гривень або отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 2 років.

За виготовлення з метою збуту документів про проведення вакцинації - штраф у розмірі від 85 тисяч гривень до 170 тисяч гривень або позбавлення волі строком до 3 років.

Законопроект вже пройшов схвалення відповідних комітетів і переданий для включення до порядку денного на 2 листопада.

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Які зараз є штрафи за підроблені документи:

За використання підробленої довідки або сертифіката – штраф від 850 гривень до обмеження волі строком на 2 роки.

За покупку фальшивого сертифіката - від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень.

За виготовлення та збут підробленої медичної документації – від 17 тисяч гривень штрафу до позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Мінцифри спростило генерацію Сovid-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.

За словами Михайла Федорова, зараз команда розробників намагається спростити для лікарів Введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями і нумерацією препаратів. Крім того, Медичні лабораторії підключаються в цифровій системі МОЗ і НСЗУ.

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