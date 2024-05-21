'Не випустив жодної ракети': в ЗСУ розповіли деталі про знищений корабель РФ

В ЗСУ наголосили, що в Чорному морі залишається приблизно 10 російських кораблів, що можуть завдавати ракетних ударів по території України.

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В ЗСУ розповіли, скільки ракетоносіїв РФ залишилось в Чорному морі / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот із відео

19 травня Сили оборони України завдали удару по ракетному кораблю "Циклон" Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки російський корабель проекту 22800 був повністю знищений не завершивши державні випробування. Про це повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Планували п'ять таких одиниць ввести до складу Чорноморського флоту РФ, і фактично це був перший із п'яти. Цей проєкт не є чимось новим, але сам корабель був новий. І так, він (корабель "Циклон" - ред.) фактично не встиг навіть пройти державні випробування, тому що жодної ракети крилатої він так і не запустив", - розповів Плетенчук.

За його словами, в Чорноморському регіоні у Росії більше не залишилось кораблів даного типу. Корабель ЧФ РФ "Аскольд" раніше був знищений Повітряними силами ЗСУ.

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Крім того, Плетенчук вказує на те, що ще 2 кораблі проекту 22800 "Амур" і "Туча" були змушені покинути акваторію Чорного моря і через Ростов були переправлені на Каспій для добудови та випробувань.

П'ятий корабель, за його даними, зараз добудовується у Таганрозі.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня додав, що всього в Чорному морі наразі перебуває біля десяти надводних ракетоносіїв.

"Ця кількість може змінюватися, залежно від того, в якому вони стані - деякі можуть перебувати на обслуговуванні. Але загалом вважаємо, що 10 ракетоносіїв ворог може мати в акваторії Чорного моря, або менше. (...) Якщо брати загальну чисельність, то трохи більше 50 (одночасно запущених ракет "Калібр" - ред.), але насправді це мало ймовірно, і насправді такої практики застосування ніколи не було", - пояснив він.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по Чорноморському флоту - вибухи в Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України 19 травня успішно атакували російський ракетний корабель "Циклон". Інформацію про удар по кораблю Чорноморського флоту підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Також українські військові повідомляли, що 19 травня змогли знищити російський морський тральщик "Ковровець".

Російський морський тральщик "Ковровец" у Севастополі міг бути знищений унаслідок удару далекобійними ракетами ATACMS, заявив глава програм із безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

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