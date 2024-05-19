Ворожий корабель було знищено у ніч на неділю, 19 травня.

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Українські військові знищили російський корабель "Ковровець"/ колаж: Главред, фото: ВМС ЗСУ, depositphotos.com/ua

Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту країни-агресорки Росії "Ковровець".

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Зазначається, що ворожий корабель було знищено у ніч на неділю, 19 травня.

"Сьогодні вночі Силами оборони України знищено морський тральщик чф рф проєкту 266-М "Ковровець". Військово-морські сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", – йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про корабель "Ковровець"? "Ковровець" (рос. "Ковровец") – російський тральщик проєкту 266М, стояв на службі у ЧФ РФ. Він був закладений на Середньо-Невському СБЗ. Увійшов до складу флоту 8 листопада 1974 року. З липня 1982 носив найменування "Курський комсомолець", пише Вікіпедія. 19 травня 2024 року був знищений Силами оборони України.

Знищення кораблів Чорноморського флоту РФ – останні новини

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна". Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці удару по окупантах РФ у Севастополі.

У ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5 – ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн. Під час однієї з останніх спецоперацій вдалося знищити новітній російський катер "Мангуст", який почали виробляти лише з 2018 року.

Також повідомлялося, що ще один корабель РФ самоліквідувався. Теплохід "Михайло Ломоносов" перебував на ремонті, перед початком пожежі там проводилися зварювальні роботи.

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