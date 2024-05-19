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Зігрів і затонув: нові деталі удару по російському кораблю в Севастополі

Олексій Тесля
19 травня 2024, 19:39оновлено 19 травня, 20:44
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Під час нічного обстрілу в Севастополі горів на 13-му причалі один корабель, кажуть місцеві жителі.
Ковровець
У Криму атаковано корабель РФ "Ковровець" / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, мо рф

Російський морський тральщик "Ковровец" у Севастополі міг бути знищений унаслідок удару далекобійними ракетами ATACMS, заявив глава програм із безпеки Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук.

Як підкреслив він у коментарі Каналу 24, якщо підтвердиться удар ATACMS, то це може бути другий випадок в історії, коли кораблі військово-морського флоту вражають балістикою.

"Перший раз - теж українці були. Це коли "Точкою-У" в Бердянську великий десантний корабель притопили. А тепер ATACMS - ще тральщик у Севастопольській бухті. Для ATACMS - це взагалі прем'єра на старості років", - сказав Лакійчук.

відео дня

Морський тральщик "Ковровец" - це судно проєкту 266-М однієї з бригад росіян. Таких кораблів було близько шести штук.

"Севастопольці кажуть: "Під час нічного потужного обстрілу військових об'єктів у Севастополі горів на 13-му причалі один корабель". І, очевидно, затонув. Думаю, що це якраз "Ковровець" і був", - припустив Лакійчук.

ЗСУ вдарили по МРК "Циклон"?

Зазначимо, що в пропагандистських пабліках РФ з'явилася інформація про те, що в Севастополі під удар ЗСУ міг потрапити малий ракетний корабель проекту 22800 "Циклон".

Повідомляється, що військовий корабель РФ потоплено разом із шістьма окупантами, ще 11 дістали поранення.

Додамо, що офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило.

Скріншот
/ Скріншот

Раніше повідомлялося про те, що українські військові знищили російський корабель. Сили оборони України знищили морський тральщик Чорноморського флоту країни-агресора Росії "Ковровець". Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ. Зазначається, що ворожий корабель було знищено в ніч на неділю, 19 травня.

Нагадаємо, 21 квітня повідомлялося, що ЗСУ вдарили по кораблю Чорноморського флоту РФ "Комуна". Спікер Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук розповів нові подробиці удару по окупантах РФ у Севастополі.

У ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5 - ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн. Під час однієї з останніх спецоперацій вдалося знищити новітній російський катер "Мангуст", який почали виробляти тільки з 2018 року.

Що відомо про корабель "Ковровець"?

"Ковровець" (рос. "Ковровец") – російський тральщик проєкту 266М, стояв на службі у ЧФ РФ. Він був закладений на Середньо-Невському СБЗ. Увійшов до складу флоту 8 листопада 1974 року. З липня 1982 носив найменування "Курський комсомолець", пише Вікіпедія.

19 травня 2024 року був знищений Силами оборони України.

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Севастополь військовий корабель війна Росії та України
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