Це навіть не ЗСУ: ще один корабель РФ самоліквідувався

Теплохід "Михайло Ломоносов" перебував на ремонті, перед початком пожежі там проводилися зварювальні роботи.

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Пожар на теплоходе Ломоносов / коллаж, Главред, фото: скриншот из видео

У країні-агресорці, а саме Архангельську, виникла пожежа на теплоході "М.В. Ломоносов", яку гасили до дев’ятої ранку 14 травня. Відомо, що судно перебувало там на ремонті.

Міністерство Російської Федерації у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих повідомляє, що на верхній палубі теплохода виникло загоряння площею 936 квадратних метрів.

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Ще у понеділок, 13 травня, загорілась верхня палуба теплохода "М.В. Ломоносов". Дим від пожежі можна було побачити за декілька кілометрів. Наразі інформація про постраждалих відсутня.

Повідомлялося, що пожежа на теплоході може загрожувати сусідньому судну. Втім, згодом російські ЗМІ повідомили, що вдалося уникнути загрози перекидання полум'я.

За попередньою інформацією, перед початком пожежі на теплоході "М. В. Ломоносов" проводилися зварювальні роботи.

Дивіться відео, як горить корабель РФ:

Теплоход Ломоносов, пожар / скриншот из видео

Що відомо про теплохід "М.В. Ломоносов"? Науково-дослідне судно "Михаил Ломоносов" — радянське науково-дослідне судно (НДС), пароплав, побудований в Німецькій Демократичній Республіці на суднобудівельному заводі "Нептун-Верф". Спущений на воду 3 листопада 1956, повідомляє Вікіпедія.

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