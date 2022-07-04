"Не бачив з початку війни": Зеленський звернувся до українських політиків, які опинилися в Швейцарії

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський потролив українських політиків, які виїхали на конференцію до Швейцарії.

Під час виступу на конференції в швейцарському місті Лугано президент зазначив, що через екран на конференції він побачив "багатьох людей, яких хотів би запросити додому".

"Я запрошую вас усіх до нашої прекрасної держави. Найкраще в світі. В Україну. Щоб працювати разом з нами. На початку виступу пан президент (Швейцарії - ред.) сказав, що він тут бачить велику делегацію. Досить велику. І я б хотів запросити деяких людей, яких я побачив з екрану", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що "не бачив їх усіх ці місяці війни".

"Я б їх теж хотів запросити додому, в Україну. Тому що у нас відновлення нашої держави. Я просто хотів їм нагадати. Мені здається, що це так важливо. Я так тонко їм нагадав", - сказав Зеленський.

Війна Росії проти України

Радник Голови ОП Михайло Подоляк раніше розповів про те, що поставки зброї Україні від Заходу затягуються через дефіцит озброєнь на складах. Після того як склади будуть поповнені потрібною для переходу ЗСУ до контрнаступу зброєю, вона буде відправлена Києву протягом одного, двох-трьох місяців.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. У такій ситуації Путін має намір блокувати прагнення Києва до НАТО і ЄС, а також заважати післявоєнному відновленню української держави.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, президент РФ Володимир Путін шукатиме ресурси для посилення своїх можливостей для війни з Україною. Ймовірно, він спробує чинити тиск на Білорусь та інші країни ОДКБ, вимагаючи від них або військову техніку, або війська для захоплення української держави.

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