"Стовідсоткові санкції": Зеленський зажадав жорстко притиснути оточення Путіна

Володимир Зеленський / скріншот Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність максимального санкційного обмеження пересування поза Росією всіх, хто входить в політичне і військове оточення президента РФ.

Під час спільної прес-конференція з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом він також зажадав застосування санкцій проти родичів людей з оточення Путіна і тих, на кого переписані їхні активи.

"Важлива і санкційна політика, яка повинна бути ще потужнішою, тому що повинна обмежити максимально всі пересування поза Російською Федерацією тих чи інших осіб, які знаходяться в оточенні російського президента – як військовому, так і політичному. Також - санкцій на їхні активи в тих чи в інших державах, на їхні бізнеси. Але - стовідсоткові санкції", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що після арешту активів цих осіб слід шукати рішення для фінансового відшкодування Україні.

Також глава держави наголосив на необхідності застосування обмежень щодо родичів і близьких осіб з оточення Путіна, на яких ті переписують свої активи.

"Їм не повинно бути комфортно. Всім дітям, онукам, близьким, родичам, які мають нерухомість, або тим, на кого вони переписали свої бізнеси за час цієї війни, тому всіх цих людей потрібно знаходити", - пояснив Президент.

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Нагадаємо, 3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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