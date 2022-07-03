Зеленський різко відповів на слова Лукашенка про "братню Росію"

Зеленський, Лукашенко, / president.gov.ua, kremlin.ru

Заява лідера білоруського режиму Олександра Лукашенко про єдину армію з Росією є небезпечним сигналом для України і для народу Білорусі.

"Та інформація, про яку ви сказали (заява Лукашенка про єдину армію з РФ - ред.), я думаю, це, перш за все, небезпечно для білоруського народу. Він повинен не залучати Білорусь до загарбницької війни Росії проти України. Я думаю, небезпечним звучить сигнал, який був. Я думаю, що ми з вами побачимо результат цього сигналу", - заявив президент України Володимир Зеленський в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом.

За словами президента, раніше Лукашенко не раз подавав сигнали про те, що удари по Україні були випущені без його волі.

Що заявив Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в союзі Білорусі та Росії вже давно створена "єдина армія".

Білоруський диктатор підкреслив, що він нібито "давно визначив" участь Білорусії у війні РФ проти України.

Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше говорив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки Головнокомандувача ЗСУ. Обговорювати ризики військового вторгнення Білорусі в Україну. Було вирішено провести перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко погрожував завдати ракетного удару по Києву з території РБ. Мовляв, Мінськ піде на такий крок, якщо ЗСУ нібито "перетнуть кордон" з Білоруссю і, мовляв "вдарять" по Мозирському нафтопереробному заводу. Лукашенко заперечує наміри воювати з Україною, але підтверджує підготовку своїх військ.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жук підтвердив, що Білорусь, мовляв, не воюватиме з Києвом. Створення нового військового оперативного командування в напрямку України він назвав, мовляв,"розвитком держави".

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