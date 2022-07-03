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Війська РФ можуть захопити всю Луганську область – Зеленський

3 липня 2022, 20:30

Ситуація з переходом населених пунктів від однієї до іншої сторони показує, що обстановка швидко змінюється, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський Росія
У Києві розуміють ризик окупації військами Росії всієї Луганщини - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Присутні ризики захоплення окупаційними військами Росії всій території Луганської області. У Києві розуміють ситуацію, що склалася. Однак обстановка щодня може змінюватися, враховуючи як швидко контроль над населеними пунктами переходить від однієї сторони до іншої. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє Суспільне під час свого брифінгу в неділю, 3 липня, він припустив сценарій, за якого російські окупанти можуть повністю захопити Луганщину.

читайте такожАрмія України після важких боїв ухвалила рішення вийти з Лисичанська – ГенштабВтім, за його словами, швидкий перехід населених пунктів від однієї сторони до іншої, показує, що ситуація може швидко змінюватися.

"Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щодня може змінюватися ситуація", - підкреслив Володимир Зеленський.

Війна Росії проти України

Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше розповів про те, що постачання зброї Україні від Заходу затягуються через дефіцит озброєнь на складах. Після того як склади будуть поповнені потрібною для переходу ЗСУ до контрнаступу зброєю, її буде відправлено Києву протягом одного, двох-трьох місяців.

Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг вважає, що є небезпека переходу війни Росії проти України в затяжний конфлікт. У такій ситуації Путін має намір блокувати прагнення Києва до НАТО і ЄС, а також заважати післявоєнному відновленню української держави.

Як вважає військовий експерт Олег Жданов, президент РФ Володимир Путін шукатиме ресурси для посилення своїх можливостей для війни з Україною. Ймовірно, він спробує чинити тиск на Білорусь та інші країни ОДКБ, вимагаючи від них або військової техніки, або війська для захоплення української держави.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ розбили позицію військ РФ під Авдіївкою Донецької області

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