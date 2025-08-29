Рус
"Не треба вестися на умови фантазерів": Зеленський відповів на ідею про буферну зону

Віталій Кірсанов
29 серпня 2025, 16:09
Зеленський нагадав, що розведення військ уже узгоджували в Донецькій і Луганській областях після 2014-го року в межах Мінського процесу.
Зеленський розповів про "буферну зону" на фронті
Зеленський розповів про "буферну зону" на фронті / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Що сказав Володимир Зеленський:

  • Буферна зона вже існує
  • Через дрони на фронті утворилася "мертва зона"

Українські військові не будуть відходити від поточних ліній фронту. А так звана "буферна зона" вже створена через інтенсивне застосування дронів на полі бою. Про це президент України Володимир Зеленський сказав на брифінгу журналістам.

Зеленський прокоментував повідомлення в медіа про те, що нібито європейські лідери розглядають можливість створення 40-кілометрової буферної зони на фронті в межах майбутньої мирної угоди.

відео дня

Як пояснив Зеленський, у зв'язку з інтенсивним застосуванням дронів, на фронті утворилася "мертва зона", і все, що уражається дронами, вже є відведеним.

"Я це чув неодноразово від європейців та американців. Я спробував пояснити це деяким колегам. До речі, деякі це правильно дуже розуміють. Тільки ті, хто не розуміє технологічного стану сьогоднішньої війни, пропонують буферну зону на сорок, п'ятдесят, шістдесят, і я навіть чув пропозицію - 100 кілометрів. Сьогодні важка зброя в нас перебуває на відстані понад 10 кілометрів одна від одної. Тому що все уражається дронами. Ця буферна зона, я її називаю "мертва зона", хтось називає "сіра зона", - вона вже існує", - зазначив Зеленський.

На думку глави держави, не треба затягувати час, і не треба вестися на різні пункти, додаткові умови від Росії чи ще від якихось "фантазерів".

"Буферна зона існує. Якщо Росії хочеться мати більшу відстань від нас, - вони можуть відійти вглиб тимчасово окупованих територій України. Нам для цього нічого не потрібно", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, оскільки дронами все випалюється на певній відстані, то раніше вже давно все було відведено.

"Тобто нічого нікуди відтягувати не треба. Воно все вже давно відтягнуло", - наголосив Зеленський.

У зв'язку з цим, він запропонував звернути увагу на передній край, де розташовується російська армія.

"Де там є броньована техніка? Де там є танки? Нуль. Нічого вже немає. Ніхто не висувається, тому що всі втрачають техніку. Вдень, вночі. У будь-який момент. Тому це просто зайві розмови", - пояснив Зеленський.

Глава держави нагадав, що розведення військ уже узгоджувалося в Донецькій і Луганській областях після 2014-го року в рамках Мінського процесу, але це відведення тоді ні до чого це не призвело.

Дивіться відео про те, що Зеленський відповів на пропозицію про буферну зону в Україні:

Чи може Україна відвоювати окуповані території

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що для того, щоб відвоювати втрачені території потрібні люди на фронті.

"Нам зараз людей на фронті не вистачає навіть для того, щоб відстоювати те, що ми контролюємо. Нещодавня історія біля Добропілля це, на жаль, показала. І це не єдиний приклад. Наша головна проблема в тому, що не вистачає людей на фронті. Нам не вистачає людей для того, щоб відстояти лінію фронту, не кажучи вже про те, щоб щось відвойовувати", - підкреслив він.

Створення буферної зони між Україною та РФ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський заявляв, що ідея створення буферної зони на 15 км по обидва боки лінії фронту в Україні може бути небезпечною - це може призвести до втрати контролю над містами.

Напередодні експерт Олег Жданов оцінив ідею створення буферної зони між ЗСУ та окупаційними військами країни-агресора Росії, де мали б розмістити європейські та британські війська, як малоймовірну.

Раніше експерт Тарас Загородній розповів, що чим більше іноземних військ перебуватиме на території України, тим краще. По суті, це вже буде вступом до НАТО, якщо війська Альянсу перебуватимуть на території України в буферній зоні.

