Введення в Україну іноземних військ: Жданов спрогнозував, чи можливий сценарій

Один із ймовірних планів Трампа щодо створення буферної зони на кордоні та введення британських військ має свої нюанси.

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Дозвіл на удари вглиб РФ для України намагатимуться отримати ще до приходу Трампа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 14 ОМБр

Що сказав Жданов:

Трампу навряд чи вдасться вмовити Британію на введення військ в Україну

Макрон і Стармер хочуть домовитись про дозвіл на удари по РФ з Байденом

Після перемоги на виборах у США республіканця Дональда Трампа у ЗМІ та серед офіційних осіб з'являється різна інформація щодо ймовірних мирних планів новообраного президента для закінчення війни в Україні.

Один із них передбачає створення буферної зони між ЗСУ та окупаційними військами країни-агресора Росії, де мали б розмістити європейські та британські війська. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду оцінив ймовірність такого розвитку подій.

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За його словами, сподіватись на цей сценарій марно, адже зараз у Британії все ще не надали дозвіл на удари далекобійним озброєнням вглиб території РФ, тож і говорити про щось більше, як от перекидання 10-тисячного британського війська на лінію розмежування в Україну немає сенсу.

Натомість, прем'єр міністр Британії Стармер може вчинити по-іншому. Разом із президентом Франції Макроном він, схоже, налаштований переконати Джо Байдена до кінця його президентського терміну надати Україні дозвіл на удари по території Росії.

Удари по Росії / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо встановлення миру в Україні

Нагадаємо, Главред писав, що Трамп нібито хоче заморозити нинішню лінію фронту та змусити Україну відмовитись від амбіцій на вступ до НАТО на 20 років. Натомість, як пишуть ЗМІ, Україні запропонують суверенність інших територій, укріплення на лінії зіткнення та зброю, яка дозволить стримувати РФ від відновлення війни.

Про намір Дональда Трампа врегулювати війну заявив і його поплічник, конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц. За його словами, новообраний президент США хоче привести Україну та Росію до переговорів.

Напередодні президент Фінляндії Олександр Стубб також повідомляв, що новообраний американський президент дуже серйозно ставиться до проблеми війни в Україні і хоче вирішити питання миру якомога швидше.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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