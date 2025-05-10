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"У нас не буде Херсону": Зеленський зробив заяву про буферну зону в Україні

Марія Николишин
10 травня 2025, 16:45
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Президент наголосив, що говорити про створення буферної зони ще рано.
'У нас не буде Херсону': Зеленський зробив заяву про буферну зону в Україні
Можливість створення буферної зони / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Головне із заяви президента:

  • Створення буферної зони може бути небезпечним
  • Дальність сучасної артилерії та дронів суттєво перевищує 15 км
  • Якщо в Херсоні не буде ЗСУ – у нас не буде Херсону

Ідея створення буферної зони на 15 км з обох боків лінії фронту в Україні може бути небезпечною - це може призвести до втрати контролю над містами. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих".

За його словами, питання щодо демілітаризованої зони та розведення військ він чув "від різних людей, від різних розвідок", але офіційно Україні ніхто такого не пропонував.

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Зокрема, він наголосив, що ця ідея не дуже жива.

"Це залежить від формату моніторинга. Питання демілітаризованої зони в обидва боки - а чому по 15?.. І з якої лінії ми будемо рахувати, з кордону, з якої контактної лінії", - наголосив президент.

Зеленський також додав, що в цьому питанні виникає багато складнощів.

"Дальність сучасної артилерії та дронів суттєво перевищує 15 км. Навіть якщо ми будемо говорити про 15 кілометрів, що ми будемо робити з містом Херсон? Це одразу означає, що в Херсоні не буде наших військ. Не буде наших військ в Херсоні - у нас не буде Херсону", - підкреслив він.

Водночас, президент зауважив, що аналогічна ситуація і з Покровськом та іншими прифронтовими містами.

"Ілюзій що порушень (припинення вогню, - ред.) не буде - ілюзій немає, вони будуть. Але це дуже важливий крок. Якщо після того погодитись на буферну зону і відійти на 15 кілометрів, то такі міста як Херсон, Харків і Суми, у всіх буде начебто мир, а у них буде продовжуватись війна. Тому що до них буде долітати артилерія. Тому про це передчасно говорити", - підсумував Зеленський.

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що повне та безумовне припинення вогню між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня.

Президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер заявили, що проти Росії можуть запровадити нові санкції. Їх введуть, якщо Москва відмовиться від 30-денного перемир’я з Україною.

Крім того, відомо, що американські, європейські та українські переговірники підготували спільний документ, у якому вказані 22 пропозиції стосовно закінчення війни.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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