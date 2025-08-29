Створення буферної зони та відхід на 40 км: генерал назвав небезпеку для України

Генерал додав, що російський диктатор наразі затягує процес.

Фортифікації ЗСУ на фронті / колаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутні війська України

Головне із заяви генерала:

ЗСУ можуть опинитись просто в полі, якщо доведеться відійти на 40 км

Під час переговорів треба зважувати всю протяжність фронту

Для України є небезпеки в питанні створення буферної зони в разі ухвалення угоди про перемир’я. Про це сказав генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко в ефірі Радіо NV.

"Небезпека є в тому, що, наприклад, зараз лінія зіткнення там, де в нас є фортифікації, потужні райони оборони, а нам будуть пропонувати відійти на 40 км. Це треба покинути на окремих ділянках все і десь вийти в поле і, мовляв, ладнайте щось, якщо це вам потрібно. На окремих ділянках може бути і таке", - наголосив він. відео дня

За його словами, під час переговорів треба зважувати всю протяжність фронту, з врахуванням ситуації на окремих місцевостях.

"Це важка робота, важкі компроміси, але вона важлива та потрібна і цим питанням треба займатися", - зауважив генерал-лейтенант.

Він також додав, що російський диктатор Володимир Путін на Алясці "перевів стрілки" з питання щодо зупинення ведення бойових дій в бік угоди про перемир’я.

На його думку, російський диктатор затягує процес, щоб захоплювати нові території.

Чи може України відвоювати окуповані території

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що для того, щоб відвоювати втрачені території потрібні люди на фронті.

"Нам зараз людей на фронті не вистачає навіть для того, щоб відстоювати те, що ми контролюємо. Нещодавня історія біля Добропілля це, на жаль, показала. І це не єдиний приклад. Наша головна проблема в тому, що не вистачає людей на фронті. Нам не вистачає людей для того, щоб відстояти лінію фронту, не кажучи вже про те, щоб щось відвойовувати", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов заявив, що російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.

Також відомо, що російські окупанти продовжують проводити штурми на фронті, однак їхні підрозділи все більше виснажуються. Не виключення, що восени інтенсивність наступальних дій піде на спад.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

