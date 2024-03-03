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Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська

Яна Ставська
3 березня 2024, 11:57
Україні від НАТО насамперед потрібні технології, заявили у Сеймі Польщі.
Названо головну причину побоювання НАТО відправляти в Україну війська
Ідею Макрона позитивно сприйняли не усі члени НАТО / Колаж: Главред, фото: НАТО, Міноборони РФ

НАТО не готове до розміщення своїх військ в Україну. Їхня загибель у ході бойових дій розглядатиметься як напад на Альянс, пояснив спікер Сейму Польщі Шимон Головня.

В ефірі телемарафону він зазначив, що це навряд чи відбудеться.

"Це значно складніше, ніж думає дехто навіть у Європі. Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні", - сказав він.

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7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила закон Про внесення змін до Конституції України (про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), ініційований президентом.

За відповідне рішення проголосували 334 народних депутати.

19 лютого цей закон урочисто підписав у парламенті п'ятий президент України Петро Порошенко.

21 лютого 2019 року зміни до Конституції набули чинності.

Водночас він підтвердив, що відправка натівських солдатів є предметом дискусії. Однак їхня потенційна загибель розглядатиметься як напад на весь Альянс.

"Якщо солдати з країни НАТО, навіть окремої країни - члена НАТО, будуть атаковані чи загинуть на вашій території в цій війні, ми муситимемо розглядати це як атаку на весь Альянс, хоч це і станеться в Україні. Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО - це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу", - пояснив голова польського Сейму.

За його словами, Україні від НАТО насамперед потрібні технології, а не жива сила.

"Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію", - сказав польський спікер.

Макрон не виключив відправку військ НАТО в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправку військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Однак, як зазначив глава МЗС Франції Стефан Сежурне, війська західних країн, які теоретично можуть бути відправлені в Україну за пропозицією президента Макрона, не будуть залучені до бойових дій.

Коментуючи слова Макрона, Зеленський відповів, що "будь-які ініціативи світових лідерів, які спрямовані на посилення України для відбиття військової агресії Росії, є позитивними для всього світу".

"Я не був на тому саміті (де Макрон озвучив ідею), він сказав, що поговорить про певні нові ідеї, яким чином посилити Україну, і поділиться інформацією, коли прибуде в Україну. Він повинен бути в середині березня... Якщо будь-які ініціативи в світі посилюють Україну, вони хороші для всього світу", - пояснив позицію Києва український гарант.

FT, оцінюючи заяву Макрона, написала, що сама ідея розміщення військ НАТО в Україні "вже не табу". Ба більше, неофіційно деякі фахівці Альянсу вже присутні в Україні.

Слова Макрона викликали чималу реакцію і всередині самого НАТО. Зокрема, Німеччина й Польща щодо цього висловилися категорично, а ось Канада розглядає відправку окремих фахівців для навчання українських солдатів.

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війна в Україні НАТО новини Польщі Еммануель Макрон війна Росії та України
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