Навіщо РФ оголошує в розшук українських посадовців: в ISW розкрили мету Кремля

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російський уряд заочно звинувачує українських та іноземних посадовців у злочинах, намагаючись виправдати можливу майбутню агресію проти НАТО.

За даними аналітиків, рішення Росії оголосити в розшук західних посадовців за порушення російських федеральних законів за межами Росії є частиною її зусиль, спрямованих на порушення суверенітету країн-членів НАТО і виправдання можливої майбутньої російської агресії проти НАТО.

Натомість переслідування Кремлем українських військовослужбовців і політичного керівництва, які ведуть цілком законну оборонну війну проти вторгнення іноземної держави у спосіб, схожий на внутрішніх терористів, на думку аналітиків, підкреслює постійне переконання Росії, що Україна не повинна існувати окремо від Росії.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.