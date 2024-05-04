Зеленського оголосили в розшук у РФ: в Офісі президента дали жорстку відповідь

У РФ заявили, що оголосили президента України в розшук у межах "відкритої кримінальної справи".

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У РФ оголосили Зеленського в розшук / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

У РФ оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Російські пропагандисти опублікували скріншот із бази даних російського МВС.

Підставою для оголошення Зеленського в розшук стало нібито порушення справи щодо президента України.

Наразі немає жодних додаткових даних про "справу проти Зеленського".

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У РФ оголосили Зеленського в розшук / фото: росЗМІ

Зеленського оголосили в розшук - реакція Офісу президента України

Прессекретар президента Сергій Нікіфоров прокоментував "РБК-Україні" новину про оголошення Зеленського в розшук і порадив росіянам пошукати для початку "совість і здоровий глузд".

Раніше повідомлялося, що Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Його заочно звинувачують у "терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ".

У грудні 2023 року МВС Росії оголосило в розшук главу ГУР МО України Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що цей крок доволі примітивний і невдалий навіть для самих російських окупантів.

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