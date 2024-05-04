Зеленського оголосили в розшук у РФ: в Офісі президента дали жорстку відповідь

У РФ оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Російські пропагандисти опублікували скріншот із бази даних російського МВС.
Підставою для оголошення Зеленського в розшук стало нібито порушення справи щодо президента України.
Наразі немає жодних додаткових даних про "справу проти Зеленського".
Зеленського оголосили в розшук - реакція Офісу президента України
Прессекретар президента Сергій Нікіфоров прокоментував "РБК-Україні" новину про оголошення Зеленського в розшук і порадив росіянам пошукати для початку "совість і здоровий глузд".
Раніше повідомлялося, що Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Його заочно звинувачують у "терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ".
У грудні 2023 року МВС Росії оголосило в розшук главу ГУР МО України Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що цей крок доволі примітивний і невдалий навіть для самих російських окупантів.
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