Переведення ядерної зброї у готовність: НАТО може зробити важливий крок - Світан

В Альянсі три країни, які мають власну ядерну зброю – Велика Британія, Франція та США, наголосив Світан.

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НАТО розглядає можливість переведення ядерного потенціалу у бойову готовність / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

НАТО розглядає переведення свого ядерного потенціалу у бойову готовність. Таку думку висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, передає 24 Канал.

Він підкреслив, що ситуація загострилася ще з 2014 року, коли Путін окупував Крим, частину Донеччини та Луганщини. Тоді європейські механізми безпеки на це ніяк не відреагували. Тому в Альянсі хочуть розгорнути свою ядерну зброю, аби показати її світу.

"Це велике питання до самої системи безпеки. Ось вона лише нині починає запускатись. Перевіряються в ядерній безпеці щонайменше три компоненти. Перший – це боєголовки, які розташовані у місцях зберігання. Другий – це носії ядерних боєголовок. Мовиться про ракети, підводні кораблі, авіацію, артилерію. А також – застосування тактичної ядерної компоненти", – сказав Світан. відео дня

За його словами, всі ці механізми повинні бути перевірені, з них має давним-давно бути стертий пил.

"Вони повинні вбудуватися в загальну систему ухвалення рішень, адже у структурах НАТО 32 країни", – наголосив льотчик-інструктор.

Він додав, що система розташування управління ядерною зброєю у Європі доволі складна. В Альянсі три країни, які мають власну ядерну зброю – Велика Британія, Франція та США. Окрім того, за програмою ядерного обміну, американська зброя є у Туреччині, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Італії. Таке озброєння можуть намагатися отримати Польща та Швеція.

"Нам дуже важливо при вступі до клубу країн НАТО також отримати доступ до американської ядерної зброї, розташувати її у себе з носіями. Це якраз буде серйозний щит від російських чи постросійських уже держав, на які розвалиться Росія", – підсумував полковник ЗСУ в запасі.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Розгортання ядерної зброї - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Північноатлантичному альянсі обговорюють можливість розгортання більшої кількості ядерної зброї через зростання загрози з боку країни-агресорки Росії та Китаю.

До того ж, Росію вже попереджали, що в разі застосування навіть одного тактичного заряду, буде завдано удару по російських цілях.

В свою чергу, влада Польщі не проти розміщення ядерної зброї в країні, однак рішень з цього приводу поки що не ухвалено на офіційному рівні.

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