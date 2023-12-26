Росія оголосила у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ: той відреагував

Олещука оголосили у "федеральний розшук" РФ через нібито атаку дронів території Росії.

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Росію атакують БПЛА / Колаж Главреда. Фото: Telegram УНІАН

Росія оголосила командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у "федеральний розшук" за нібито "терористичну атаку" БПЛА по території Росії. Олещук назвав це "підтвердженням ефективної роботи".

Як повідомляють пропагандисти ТАСС з посиланням на базу розшуку російського МВС, Олещука заочно звинувачують у "терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ".

Олещук дав з цього приводу коментар УП.

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"Таке рішення "судової" системи злочинного режиму держави-терориста - це лише підтвердження того, що роблю все правильно, це підтвердження ефективності бойової роботи Повітряних Сил", - підкреслив Олещук.

Раніше Главред писав, як Калузьку і Московську області вдень 22 грудня атакували невідомі дрони. Окупанти тоді запровадили план "Килим" в аеропорту Калуги нібито через появу в повітряному просторі безпілотників. Затримувалися вильоти і прильоти. Літаки, які перебували у польоті, перенаправлені на запасні аеродроми.

Українські дрони

Українські війська вже застосовують проти окупантів так званий аналог "Шахедів" AQ 400 Scythe дальністю 750 км.

Спочатку темпи поставок БПЛА для ЗСУ складуть 50 одиниць на місяць, а вже до другого кварталу 2024 року виробництво збільшиться аж у 10 разів - до 500 одиниць на місяць, йдеться в матеріалі.

Але і це не остаточний показник. Як відзначили в компанії, їхня мета - вийти на показник у 1000 дронів на місяць, втім, зрозуміло, що таке масштабування потребує більше часу, відзначають аналітики.

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