Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

Олексій Тесля
21 вересня 2025, 16:22
206
Реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу, підкреслив Марк Войджер.
Винищувач, ППО
Над Україною можуть створити безпольотну зону / Колаж: Главред, фото: МВС України, US Air Force

Головне із заяв Войджера:

  • НАТО володіє всіма необхідними засобами і військовим потенціалом
  • Реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу

Колишній радник командувача військами США і американський аналітик Марк Войджер нагадав, що ідея створення безпольотної зони над Україною обговорюється ще з весни 2022 року.

За його словами, вже тоді пропонувалося захистити від повітряних атак певні території, повідомляє Канал 24.

відео дня

Войджер пояснив, що НАТО володіє всіма необхідними засобами і військовим потенціалом, щоб ефективно перехоплювати російські безпілотники і ракети над певними регіонами України - зокрема, на заході, півночі і над Києвом аж до Дніпра.

Однак реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу, підкреслив експерт. Вони бояться загострення конфлікту з Росією, і саме з цієї причини ініціатива не дістала належної підтримки, а жодних практичних кроків щодо її реалізації досі зроблено не було.

Проте сьогодні, як вважає Войджер, ситуація змінюється.

"НАТО і європейські країни починають усвідомлювати, що державні кордони більше не забезпечують безпеку повітряного простору. Тому найкраща стратегія - це допомога Україні у знищенні ворожих дронів і ракет ще до того, як вони досягнуть територій країн Альянсу", - зазначив він.

На його думку, настав час, коли Європа і НАТО мають нарешті ухвалити тверде і рішуче рішення щодо захисту як України, так і своєї безпеки.

Безпольотна зона над Україною - прогноз експерта

Польща виступила з ініціативою до країн НАТО про створення безпольотної зони над територією України. Пропозиція стосується проведення спеціальних операцій в українському повітряному просторі, і, як зауважив експерт, існує три можливих сценарії реалізації цієї ідеї. Про це розповів авіаційний фахівець і колишній випробувальний інженер КБ "Антонов" Костянтин Криволап.

Введення іноземних військ в Україну - новини за темою

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Інші новини:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ПВО війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

15:09Світ
"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:38Фронт
Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:20Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

Останні новини

17:32

Проект "Лялечка": інженери показали "ковчег" для порятунку людства

17:30

Повзла просто біля узбіччя: в Україні помітили рідкісну змію з Червоної книги

17:27

Почали кричати одне на одного - королівський прийом Трампа закінчився скандалом

17:11

Що не можна різати цього дня: суворі прикмети 22 вересня

16:22

НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

Чи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для УкраїниЧи буде в Україні сніг у вересні: синоптик Птуха розповіла детальний прогноз для України
16:08

Чи можна зрізати гілки дерев сусідів над своєю ділянкою - поставлено крапку в питанніВідео

15:50

"Концерт закінчився приколом": Дантес травмувався прямо на сцені

15:23

Заморозки - не біда, а смачніша їжа: ТОП овочів, що розкривають смак на холодіВідео

15:09

"Автоматично зупинить Росію": Трамп розкрив свій план закінчення війни

Реклама
14:38

"Уже фронтове місто": у ЗСУ зробили заяву про Куп'янськ і розкрили деталі

14:35

Найскладніша загадка на уважність: де заховані два обличчя

14:20

Останні теплі дні перед похолоданням: названо дату, коли пригріє до +27

14:11

Не просто звичка: чому собака лиже лапи та коли варто бити на сполох

13:37

Після довгої паузи: відомий український гурт хоче повернутись на Нацвідбір

13:25

Путін прибрав скандального генерала-"героя Росії": як він облажався в Україні

13:16

Чому насправді не збили російські літаки над Естонією - в Bild розкрили нюанс

12:40

Під ударом вертольоти і не тільки: в ГУР розкрили деталі успішних ударів по КримуВідео

12:38

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

12:24

Тіні вважалися знаками: чому для предків 22 вересня було справжнім святомВідео

12:14

Китайський гороскоп на завтра 22 вересня: Драконам - похмурі думки, Свиням - ризик

Реклама
12:05

Путін потрапив у цугцванг, у Кремля залишилося лише два варіанти - економістВідео

11:50

Що може змусити Росію відступити у війні - Зеленський назвав єдиний сценарійВідео

11:27

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня

11:18

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 вересня (оновлюється)

11:17

Заморозки та -3 градуси: відомо, коли в Україні почнеться метеорологічна осінь

11:11

Путін посилив удари по Україні: що вирішили на Заході щодо введення військ

10:32

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 вересня: Козерогам потрібен відпочинок, Дівам - прорив

10:20

Українцям варто замінити паролі: нардеп попередив про масштабний злив даних

10:10

"Путін його обманює": Келлог розкрив ставлення Трампа до глави Кремля

09:30

Відставка Козака і дрони в Польщі - багатовекторна операція КремляПогляд

09:23

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 вересня: Ракам - відповідальність, Левам - успіх

09:08

Логістика ракет порушена: партизани підірвали важливу колію в РФ

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:55

НАТО має ухвалити рішення: у Британії зробили прогноз щодо війни в Україні

07:51

Союзникам доведеться воювати з Росією: президент Фінляндії зробив заяву

07:10

Де три відмінності між кур’єрами: тільки "геній головоломок" помітить їх за 9 секунд

05:44

Гороскоп Таро на жовтень 2025: Овнам - прибуток, Тельцям - добробут, Близнюкам - подарунок

05:03

Гороскоп на завтра 22 вересня: Овнам - небажана подорож, Стрільцям - сюрприз

04:35

Чому не можна казати слово "сушилка": яку помилку роблять багато українцівВідео

03:55

Сонячне затемнення 21 вересня: двом знакам зодіаку пощастить на роботі та в коханні

Реклама
03:17

"Недопрацьовує: Тіна Кароль відхопила критики від відомого композитора

02:50

Велике церковне свято: що в жодному разі не можна робити 21 вересня, прикмети

02:27

Загроза для людства: зміщення полюсів загрожує глобальною катастрофою

01:10

Не слухають порад і роблять все по-своєму: ТОП-4 найупертіших знаки зодіаку

00:00

"Путін зробив жахливі речі": Келлог назвав найкращий варіант закінчення війни

20 вересня, субота
23:17

Згодиться не лише для випічки: для чого водії кладуть в авто корицю

22:28

Вважала себе провидицею: у США загадково зникла молода українка

22:26

Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

22:17

Блогери, "коханка" Путіна та політики з Молдови - хто потрапив під санкції України

21:21

Коли Україна стане членом ЄС: Кулеба назвав дві ключові умови

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти