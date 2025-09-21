НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

Головне із заяв Войджера:
- НАТО володіє всіма необхідними засобами і військовим потенціалом
- Реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу
Колишній радник командувача військами США і американський аналітик Марк Войджер нагадав, що ідея створення безпольотної зони над Україною обговорюється ще з весни 2022 року.
За його словами, вже тоді пропонувалося захистити від повітряних атак певні території, повідомляє Канал 24.
Войджер пояснив, що НАТО володіє всіма необхідними засобами і військовим потенціалом, щоб ефективно перехоплювати російські безпілотники і ракети над певними регіонами України - зокрема, на заході, півночі і над Києвом аж до Дніпра.
Однак реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу, підкреслив експерт. Вони бояться загострення конфлікту з Росією, і саме з цієї причини ініціатива не дістала належної підтримки, а жодних практичних кроків щодо її реалізації досі зроблено не було.
Проте сьогодні, як вважає Войджер, ситуація змінюється.
"НАТО і європейські країни починають усвідомлювати, що державні кордони більше не забезпечують безпеку повітряного простору. Тому найкраща стратегія - це допомога Україні у знищенні ворожих дронів і ракет ще до того, як вони досягнуть територій країн Альянсу", - зазначив він.
На його думку, настав час, коли Європа і НАТО мають нарешті ухвалити тверде і рішуче рішення щодо захисту як України, так і своєї безпеки.
Безпольотна зона над Україною - прогноз експерта
Польща виступила з ініціативою до країн НАТО про створення безпольотної зони над територією України. Пропозиція стосується проведення спеціальних операцій в українському повітряному просторі, і, як зауважив експерт, існує три можливих сценарії реалізації цієї ідеї. Про це розповів авіаційний фахівець і колишній випробувальний інженер КБ "Антонов" Костянтин Криволап.
Введення іноземних військ в Україну - новини за темою
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.
Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.
Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.
