НАТО може захистити кілька областей: прогноз безпольотної зони над Україною

Реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу, підкреслив Марк Войджер.

Над Україною можуть створити безпольотну зону / Колаж: Главред, фото: МВС України, US Air Force

Головне із заяв Войджера:

НАТО володіє всіма необхідними засобами і військовим потенціалом

Реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу

Колишній радник командувача військами США і американський аналітик Марк Войджер нагадав, що ідея створення безпольотної зони над Україною обговорюється ще з весни 2022 року.

За його словами, вже тоді пропонувалося захистити від повітряних атак певні території, повідомляє Канал 24.

Войджер пояснив, що НАТО володіє всіма необхідними засобами і військовим потенціалом, щоб ефективно перехоплювати російські безпілотники і ракети над певними регіонами України - зокрема, на заході, півночі і над Києвом аж до Дніпра.

Однак реалізація цієї концепції стикається з побоюваннями країн-членів Альянсу, підкреслив експерт. Вони бояться загострення конфлікту з Росією, і саме з цієї причини ініціатива не дістала належної підтримки, а жодних практичних кроків щодо її реалізації досі зроблено не було.

Проте сьогодні, як вважає Войджер, ситуація змінюється.

"НАТО і європейські країни починають усвідомлювати, що державні кордони більше не забезпечують безпеку повітряного простору. Тому найкраща стратегія - це допомога Україні у знищенні ворожих дронів і ракет ще до того, як вони досягнуть територій країн Альянсу", - зазначив він.

На його думку, настав час, коли Європа і НАТО мають нарешті ухвалити тверде і рішуче рішення щодо захисту як України, так і своєї безпеки.

Безпольотна зона над Україною - прогноз експерта

Польща виступила з ініціативою до країн НАТО про створення безпольотної зони над територією України. Пропозиція стосується проведення спеціальних операцій в українському повітряному просторі, і, як зауважив експерт, існує три можливих сценарії реалізації цієї ідеї. Про це розповів авіаційний фахівець і колишній випробувальний інженер КБ "Антонов" Костянтин Криволап.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про "відчутний прогрес" у справі перемовин про розміщення контингенту з безпеки європейських партнерів. Глава держави повідомив, що в Києві відбулася зустріч українських військових із начальниками штабів оборони партнерів.

Нагадаємо, як говорив говорив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква, Україні потрібні не миротворці країн Європи, а реальна військова присутність. "Якщо європейські країни серйозно налаштовані зробити свій внесок, вони повинні бути дійсно серйозними. Кожен військовий має бути готовий до реального бою", - попереджав чиновник.

Як повідомляв Главред, НАТО може зіграти ключову роль у питанні введення європейських військ на територію України, написали журналісти Financial Times. Як вважають журналісти, можуть бути задіяні командні та контрольні структури Альянсу.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

