Звірства росіян: на блокпості у Василівці померло 10 українців

У Василівці померло 10 людей / фото уп

У Запорізькій області в окупованій росіянами Василівці сталася трагедія - в черзі на евакуацію на блокпості померло десятеро осіб. Бідні люди чекали можливості виїхати на підконтрольну Україні територію, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Кількість смертей зросла і сягнула до 10. Це ті, хто не дочекався евакуації", - заявив міський голова.

Також, за словами місцевого чиновника, у Василівці на блокпості залишається більше тисячі автомобілів, які чекають евакуації. Нещодавно до місцевої лікарні доставили немовля із тепловим ударом, оскільки окупанти два дні не пропускали автівку.

Варто відзначити, що через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

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Війна Росії проти України на Донбасі

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія відправляє війська з північної частини Донецької області на Південний фронт. Не виключено, що окупанти тимчасово припиняють наступ на Слов'янськ. Ворожі підрозділи кидають у захоплений Крим для їх підготовки до контрнаступу армії України на позиції окупантів у Херсонській та Запорізькій областях.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу говорив, що окупація російськими військами Донецької та Луганської областей, мовляв, "йде за планом". Як, мовляв, "підтвердження" своїх слів, він навів приклад захоплення окупантами шістьох маленьких сіл.

Військовий експерт Сергій Кузін в інтерв'ю Главреду розповів про те, що війська РФ на Донбасі потрапили в глухий кут. Вони не можуть підійти до укріпрайону ЗСУ в Донецькій області. На його думку, окупанти провалюють битву за Регіон.

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