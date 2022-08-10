Готувалися до "референдуму": партизани атакували штаб "Єдиної Росії" у Мелітополі

Партизани атакували штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі / РИА Мелитополь

У Мелітополі Запорізької області, який окупували російські військові, відпрацювали українські партизани. Вони підірвали штаб путінської "Єдиної Росії". Там готувалися до проведення "референдуму". Про це повідомляє РИА Мелитополь.

Партизани "передали вітання" всім, хто планує взяти участь в організації "референдуму".

"У ніч з 8 на 9 серпня поки ЗСУ відпрацьовувало по військових базах, розташованих в промзонах, близько 22:00 вибух прогримів і в самому центрі міста біля штабу "Єдиної Росії". Він розмістився в ТЦ "Фокстрот". Там гастролери з рашки разом зі зрадниками готуються до липового голосування. Штабу неабияк "зіпсували фасад", - передає видання.

Повідомляється, що деякі керівники виборчкому після цього "пішли в запій".

Партизани атакували штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі / РИА Мелитополь

Партизани атакували штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі / РИА Мелитополь

Раніше повідомлялося, партизани підрізали двох колаборанток, які брали участь у підготовці до проведення "референдуму". Окупанти РФ відреагували буденно - вони призначили винуватця, схопивши на вулиці першого-ліпшого, назвавши його "учасником АТО".

В анексованому Росією Криму українські партизани передали до лікарні російським окупантам пиріжки, в яких була щуряча отрута. В результаті вісім путінських солдатів загинули, 18 - в реанімації.

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